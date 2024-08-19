Продажи жилья летом 2024г всех удивили!

Продажи жилья в июле выросли на 4,8% по сравнению с июлем 2023 года.



Ожидаемое дальнейшее снижение ставок в сочетании с большим количеством покупателей, отложивших покупку жилья “до лучших времен” должно привести к оживлению рынка недвижимости в ближайшее время. Но, как всегда это происходит летом, рынок жилья в июле замирает, поэтому продажи жилья в июле снизились на 0,7% по сравнению с июнем. Количество домов и квартир на продажу, выставленных на продажу немного увеличилось (на 0,9%) по сравнению с предыдущим месяцем.Ожидаемое дальнейшее снижение ставок в сочетании с большим количеством покупателей, отложивших покупку жилья “до лучших времен” должно привести к оживлению рынка недвижимости в ближайшее время. На данный момент рынок остается довольно спокойным, и поэтому я советую всем, решившим инвестировать в недвижимость или купить свое жилье, воспользоваться ситуацией.

Уже в августе заметно оживление на рынке недвижимости.

Пример: дом по 6508 Rue Galarneau, Laval (Sainte-Rose) был выставлен за 425тыс , а был продан за 472тыс в августе 2024г,

т.е. на 47тыс дороже.

Недавнее снижение ставок не сильно изменило рынок, это было ожидаемо, поскольку немногие покупатели имели ипотечные кредиты с плавающей процентной ставкой – ссуды, ставки по которым меняются сразу после снижения или повышения ставок Банком Канады. Если к следующей весне ставки по ипотеке упадут до 4 %, рынок недвижимости будет очень горячим, что неизбежно приведет к росту цен. Следующее решение Банка Канады по процентным ставкам будет принято 4 сентября, в то время как Федеральная резервная система США сделает еще одно объявление по процентным ставкам 18 сентября.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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