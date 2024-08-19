Продажи жилья летом 2024г всех удивили!

Ожидаемое дальнейшее снижение ставок в сочетании с большим количеством покупателей, отложивших покупку жилья “до лучших времен” должно привести к оживлению рынка недвижимости в ближайшее время.
На данный момент рынок остается довольно спокойным, и поэтому я советую всем, решившим инвестировать в недвижимость или купить свое жилье, воспользоваться ситуацией.
Недавнее снижение ставок не сильно изменило рынок, это было ожидаемо, поскольку немногие покупатели имели ипотечные кредиты с плавающей процентной ставкой – ссуды, ставки по которым меняются сразу после снижения или повышения ставок Банком Канады.
Если к следующей весне ставки по ипотеке упадут до 4 %, рынок недвижимости будет очень горячим, что неизбежно приведет к росту цен.
Следующее решение Банка Канады по процентным ставкам будет принято 4 сентября, в то время как Федеральная резервная система США сделает еще одно объявление по процентным ставкам 18 сентября.
Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.
Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.
У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость? Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.