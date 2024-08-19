Российские школьники обогнали канадских и взяли золото на олимпиаде по искусственному интеллекту

Золотые и серебряные медали на Первой Международной олимпиаде по искусственному интеллекту (IOAI) выиграли российские школьники.

Золотые медали получили ученики и выпускники московской школы «Летово» Никита Курлаев, Андрей Грицаев, Андрей Громыко и Анастасия Гайнуллина в научном этапе конкурса.

Им предстояло решить три задачи, которые иммитировали реальные научные исследования в области ИИ. Для этого ребятам нужно было использовать навыки программирования, знание библиотек Python и понимание основ машинного обучения. С чем они справилились на отлично!

Серебряные медали школьники получили в практическом этапе. Здесь соревнующиеся команды занимались разработкой и проведением экспериментов о поведении программного обеспечения ИИ: всем нам знакомый ChatGPT, Dalle-2, а также многие других.

Бронзу разделили команды Польши и Венгрии. А вот Иран и Канада смогли подняться только до четвртого места в общем зачете.

Международная олимпиада по искусственному интеллекту (ИИ) проходила с 9 по 14 августа в Болгарии. В ней приняли участие школьники из 39 стран. Среди участников были представители Китая, Японии, Канады, Швеции, Нидерландов и США.

В олимпиаде приняли участие около 200 студентов с шести континентов, объединенных в более чем 40 команд. Участники собрались в Бургасе, Болгария, с 9 по 15 августа, где они коллективно открыли новейшую международную научную олимпиаду, установив рекорд по количеству зарегистрированных команд для первого этапа.

Подготовили будущих победителей на базе Центрального университета в Москве. Там под руководством ведущих российских экспертов в области искусственного интеллекта старшеклассники прошли курс по классическому машинному обучению и провели несколько отдельных занятий по темам для подготовки к олимпиаде.

Специальными памятными знаками за лучшее общее выступление в научном и практическом турах были награждены команды из Летово, Польши и Венгрии. В 2025 году Международная олимпиада по искусственному интеллекту (IOAI) пройдет в Пекине.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.