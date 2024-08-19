Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Общество Здоровье, медицина В Канаде описали течение следующей пандемии

В Канаде описали течение следующей пандемии

Степан Артемьевский Авг 19, 2024 Здоровье, медицина, Новости, Новости Канады Комментарии к записи В Канаде описали течение следующей пандемии отключены 18 Просмотров

В новом документе канадского центра охраны труда и техники безопасности упоминается гипотетический вирус, который может вызвать массовые карантины, нехватку продуктов питания и проблемы в системе здравоохранения, аналогичные COVID-19.

 

В июне был выпущен обновленный вариант «Руководства по планированию непрерывности бизнеса в условиях вспышек гриппа и инфекционных заболеваний», который не привлек особого внимания СМИ.

В этом руководстве звучит призыв к канадским предпринимателям разработать стратегии на случай, если значительное количество сотрудников окажется на больничном или в карантине.

В предисловии утверждается: «Следует учесть, что пандемия может проявиться в 2-3 волнах с интервалами от 3 до 9 месяцев. Каждая волна, по прогнозам, продлится около 6-8 недель, и весь процесс может затянуться на два года и более».

Авторы основывают свои расчеты на моделях, относящихся к испанскому гриппу 1918 года.

Упоминается, что от 4,5 до 10,6 миллиона канадцев могут стать клинически больными в течение как минимум 12 часов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*