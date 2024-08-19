Два белых медведя напали на полярника в Канаде

В начале августа на радиолокационном объекте на острове Бревурт в канадской Арктике, где находилась станция противовоздушной обороны, случилось нападение на сотрудника, занимающегося её обслуживанием.
В результате этого нападения мужчина скончался. Один из медведей был позже найден и усыплен.
Представители компании, отвечающей за функционирование станции, сообщили о сотрудничестве с местными властями для подробного расследования случившегося.
«Атака на человека происходит очень быстро», — отметили специалисты компании.
Это событие вызвало беспокойство среди жителей региона.
По данным издания, нападения белых медведей на людей являются редкостью, но данное происшествие стало уже вторым смертельным с начала 2023 года, что вызывает тревогу по поводу возможного увеличения таких инцидентов.
Следует отметить, что медведи могут нападать на людей, если испытывают нехватку пищи.
Это приводит к частым встречам человека с этими хищниками, что требует повышения осторожности и информированности населения арктических районов.
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