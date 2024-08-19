В Альберте наблюдается дефицит электричества на фоне увеличения количества центров обработки данных

Все больше канадских провинций стремятся привлечь ЦОД, что вызывает интерес у международных компаний из-за относительно низких цен на электричество в стране.

Однако, если Квебек в основном полагается на гидроэлектрическую энергетику, то в Альберте значительная часть потребностей в электроэнергии удовлетворяется за счет газовых электростанций.

Несмотря на это, Альберта создала кабинет министров для развития услуг по размещению ЦОД.

На прошлой неделе два министра из этого кабинета посетили Кремниевую долину с целью привлечения инвестиций в эту сферу.

«Это великолепная возможность представить Альберту как ключевое место для центров обработки данных в области ИИ», — отметил министр технологий Нейт Глубиш.

Тем не менее, министр финансов Нейт Хорнер подчеркнул необходимость осторожного подхода, чтобы не увеличить тарифы для населения.

По его словам, система электроснабжения уже сталкивается с проблемами.

Оператор электрической сети сообщает, что за последние месяцы поступило 5 ГВт заявок на мощности для ЦОД, в то время как общая мощность сети провинции составляет около 21 ГВт.

Несмотря на наличие дешевого газа и быструю возможность наращивания генерации, это противоречит экологическим целям.

Альберта также развивает солнечные и ветровые установки, которые пока не решают более крупные проблемы с энергетическими потребностями.

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