Найден доступный препарат, который омолодил мозг старых мышей

Ученые из Университета Рочестера достигли значительного прогресса в исследовании старения мозга и возможных методов лечения неврологических заболеваний, таких как болезни Альцгеймера и Паркинсона.

В своей публикации в журнале Nature Aging они представили результаты, которые могут коренным образом изменить подход к терапии данных заболеваний.

В ходе исследования было установлено, что функции лимфатических сосудов в области шеи, отвечающих за выведение отходов из мозга, поддаются восстановлению.

С течением времени эта система начинает функционировать менее эффективно, что приводит к накоплению токсичных белков, способствующих нарушениям работы нервной системы.

Команда ученых использовала современные методы визуализации, чтобы проанализировать, как с возрастом замедляется процесс очищения мозга.

Они обнаружили, что у пожилых мышей этот процесс оказывается на 63% медленнее по сравнению с молодыми особями.

Интересно, что в ходе экспериментов было выявлено, что препарат простагландина F2α, который стимулирует сокращение гладких мышц, способен восстановить функцию лимфатических сосудов до показателей, характерных для молодой группы мышей, что значительно усиливает эффективность удаления токсинов из мозга.

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