Чтиво выходного дня: Что за цветы – ромашки?

Ромашка – это абсолютно неприхотливое растение, цветущее в первый год жизни. Имеет тонкий стебель и узкие зеленые листья. Цветки состоят из яркой желтой сердцевины и вытянутых белоснежных лепестков. Они собраны в корзиночки небольшими группами, благодаря чему цветение кажется пышным.

Ромашка – это абсолютно неприхотливое растение, цветущее в первый год жизни. Имеет тонкий стебель и узкие зеленые листья. Цветки состоят из яркой желтой сердцевины и вытянутых белоснежных лепестков. Они собраны в корзиночки небольшими группами, благодаря чему цветение кажется пышным.

Ромашка вырастает до 60-и см в высоту. Она растет на любых почвах, переносит засуху и другие неблагоприятные факторы. Ее выращивают как в промышленных масштабах, так и в качестве украшения придомовых клумб. Высаживать ромашку можно рассадой и семенами.

Популярность ромашки обусловлена:

цветением в первый год после посадки;

приятным ароматом;

ненавязчивым, неброским внешним видом;

гармоничной сочетаемостью с другими растениями;

универсальностью в применении;

полезными, лекарственными свойствами.

Аромат ромашек очень тонкий и легкий, из-за чего его сложно уловить. Он своеобразный, слегка напоминающий запах яблок. Растение начинает цвести очень рано, поэтому одним из первых появляется на прилавках цветочных магазинов. Цветут ромашки до поздней осени.

Польза цветка обусловлена наличием в составе особого эфирного масла. Именно оно выделяет характерный аромат при срывании ромашки. Растение положительно влияет на общее самочувствие, обладает выраженным антисептическим, а также противовоспалительным действием.

Запах ромашки успокаивает центральную нервную систему. От него проходят головные боли, раздражительность, неврозы, а также улучшается сон. Классическая «аптечная» ромашка используется для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, кожи, слизистых, печени, почек.

Ромашка не вызывает аллергических реакций, поэтому рекомендована даже новорожденным детям. Все части растения при правильном применении абсолютно безопасны. Этот цветок не трогают насекомые и вредители, так как их отпугивает аромат. Поэтому его можно собирать собственноручно и использовать без тщательной предварительной обработки.

В составе ромашки много витаминов, аминокислот и других полезных микроэлементов. При приеме внутрь ромашка:

укрепляет иммунную систему;

улучшает метаболические процессы;

избавляет от хронических воспалений желудочно-кишечного тракта.

Букеты из ромашек в интерьере создают уютную и комфортную атмосферу. Они излучают приятную энергетику, притягивают счастье и достаток, защищают от негативных эмоций и недоброжелателей. Даже простояв в вазе больше недели, солнечные соцветия не теряют изначальную привлекательность и свежесть, а также продолжают насыщать воздух целебными эфирами.

Цветы ромашек используются в медицине, кулинарии, косметологии. В лекарственных целях применяют сухую ромашку, а также эфирное масло, которое стоит очень дорого из-за сложности производства. Аптечная ромашка:

борется с дерматологическими заболеваниями;

дезинфицирует и обеззараживает;

снимает воспалительные процессы;

нормализует менструальный цикл;

снимает спазмы;

уменьшает метеоризм;

помогает восстановить силы после затяжных болезней.

В косметологии из ромашки готовят настои и отвары, которые применяются для ополаскивания волос, а также в качестве масок и лосьонов. Простой полевой цветок выравнивает цвет лица, успокаивает раздражение кожи, избавляет от подростковых высыпаний, ускоряет заживление ран. Кроме того, ромашка отбеливает, убирает ранние морщины, избавляет от веснушек.

Флористы используют преимущественно декоративные крупно цветущие сорта ромашек. Из них собираются потрясающие букеты, которые могут посоревноваться даже с благородными розами. Ромашки отлично сочетаются с любыми другими цветами, дополняют их, подчеркивают яркие оттенки и разбавляют композицию.

Ромашки принято дарить на первом свидании в знак восхищения и симпатии. Ими украшаются обеденные столы на торжественных мероприятиях. Ромашки можно преподнести как близкому человеку, так и просто подруге, коллеге, знакомой, без каких-либо намеков.

Самым распространенным сортом является ромашка «полевая» или «лекарственная».

Также существуют ромашки: немецкая, кавказская, римская, персидская (пиретрум). Всего в мире насчитывается свыше 300 видов ромашек, среди которых наибольшей популярностью пользуются:

ромашка обыкновенная – нивяник;

лекарственная эхинацея;

желтый дороникум;

эригерон или мелколепестник;

остистая гайлардия;

гелениум осенний.



Декоративные разновидности ромашки вырастают до 60-70-и см и имеют цветки диаметром 4-6 см с различной окраской: розовые, красные, желтые, оранжевые, бордовые, сиреневые, фиолетовые. Некоторые гибриды окрашиваются в два оттенка и более, из-за чего на лепестках получается интересный градиент.

Ромашка символизирует невинность, простоту, легкость, душевную чистоту и непорочность. Этот цветок больше подходит совсем юным девушкам, а также детям. У ромашки несколько сакральных значений:

в скандинавской мифологии ромашка была символом богини Фрейи, которая отвечает за любовь, материнство и плодородие;

в римской мифологии с ромашками связана красивая легенда о боге Вертумне и нимфе Белидес – нимфа, чтобы не обидеть влюбленного бога, превратилась в поле ромашек, избежав таким образом нежеланного брака;

с английского языка название цветка переводится как «солнечное окно», так как белоснежные лепестки раскрываются от воздействия прямого солнца и закрываются с приходом ночи;

славяне считали ромашку священным растением из-за лекарственных свойств и эффективности, поэтому в славянской мифологии ромашка стала олицетворением силы, здоровья, крепости;

по фэн-шуй желтый центр цветка символизирует жизненную энергию, а белоснежные лепестки – физическое/духовное исцеление, поэтому букеты из ромашек должны всегда стоять в доме, принося радость и счастье хозяину.

Ромашки – простые, незатейливые, недорогие цветы. Но насколько же приятно их получить в подарок! Миниатюрные «солнышки» принесут много радости и счастья. Дарите ромашки на праздники и без повода. Этот цветок достоин внимания!