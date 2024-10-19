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Новости Исследователи из Торонто: соевое молоко способствует снижению давления и холестерина
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Исследователи из Торонто: соевое молоко способствует снижению давления и холестерина

Степан Артемьевский Окт 19, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Исследователи из Торонто: соевое молоко способствует снижению давления и холестерина отключены 1 Просмотров

Команда ученых из Университета Торонто установила, что замена коровьего молока соевым может оказать благоприятное воздействие на сердечно-сосудистую систему.

 

Анализ 17 клинических испытаний с участием около 500 добровольцев показал, что регулярное употребление соевого молока способствует снижению артериального давления и уровня холестерина, как сообщает BMC Medicine.

Средняя продолжительность каждого исследования составила четыре недели, в ходе которых участники употребляли ежедневно около 500 мл соевого или коровьего молока.

Результаты анализа показали, что переход на соевое молоко приводит к значительному снижению уровня холестерина в крови и уменьшению воспалительных процессов, а также способствует контролю гипертензии.

Ученые подчеркнули значительное отличие: соевое молоко содержит на 60% меньше сахара по сравнению с коровьим, при этом его пищевая ценность остается на сопоставимом уровне. Возможно, именно это и объясняет его положительный эффект.

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