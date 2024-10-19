Вопросы по официальным языкам ограничивают набор в квебекские программы изучения английского языка

Уполномоченный по официальным языкам Канады выражает обеспокоенность в связи с решением Квебека ограничить количество студентов, которые могут поступить в англоязычные колледжи провинции.

Раймонд Теберж заявил в опубликованном в среду отчете, что он также обеспокоен решением провинции повысить плату за обучение для студентов из других провинций на университетском уровне.

“Англоязычные высшие учебные заведения Квебека серьезно обеспокоены – и я разделяю эти опасения – влиянием этих мер на набор студентов и их финансовую устойчивость”, — написал он, добавив, что два университета оспаривают эти меры в суде.

Ограничение приема в младшие колледжи, или CEGEP, было частью языковой реформы Квебека 2022 года, которая также предусматривает дополнительные занятия французским языком для студентов.

Теберж пишет, что английские послесредние школы Квебека играют ценную роль, знакомя учащихся с французской средой, даже если они учатся на английском языке.

“Англоязычные университеты, CEGEPs и колледжи Квебека – это часть решения, а не часть проблемы”, – написал он.

“Эти учебные заведения могут сыграть ведущую роль в усилиях общества по защите и популяризации французского языка. Учитывая их национальный и международный статус, они могут стать ценным ресурсом для студентов, которые хотят получить высшее образование на английском языке, погрузившись при этом во французский язык и культуру”.

Закон о языке гласит, что доля студентов, обучающихся на курсах английского языка CEGEPs, не должна превышать 17,5% от общего числа учащихся провинции.

Тебердж сказал, что мнение о том, что англоговорящие жители Квебека не ценят французский как общий язык провинции, является мифом, отметив, что 71% англоязычных жителей Квебека являются двуязычными и что большинство из них говорят по-французски в повседневной жизни.

На пресс-конференции в среду Тебердж призвал правительство Квебека задуматься о том, как его политика влияет на англоязычное сообщество.

“Я думаю, что Квебек должен принять меры, чтобы сохранить французский язык на своей территории и таким образом обеспечить выживание французов по всей стране”, – сказал он в Виннипеге. “Но оно всегда должно учитывать влияние (своих) решений на жизнеспособность своей общины меньшинств”.

В другом месте отчета комиссар сказал, что он “очень обеспокоен” противоречивой директивой, которая вызывает опасения, что провинция ограничивает доступ к медицинскому обслуживанию на английском языке, и сказал, что его воодушевила новая версия, опубликованная в прошлом месяце, в которой четко подтверждается право на лечение на английском языке.

“Предоставление медицинской помощи всем канадцам на государственном языке по их выбору является вопросом элементарной безопасности и уважения, и все правительства должны стремиться к этому”, – написал он.

В отчете также рассматривались проблемы, с которыми сталкиваются франкоговорящие люди за пределами Квебека при получении услуг на их родном языке, в том числе в детских садах. Он написал, что нехватка персонала существует во всей отрасли детских садов, но особенно остро ощущается, когда речь заходит о франкоязычном персонале.

“Широко распространенная нехватка преподавателей уже попала в заголовки газет по всей стране, но общинам франкоязычных меньшинств также приходится сталкиваться с тем фактом, что у них меньше возможностей для набора персонала”, – написал он.

Он сказал, что нехватка мест в детских садах, где говорят на французском языке, “вынуждает многих родителей отдавать своих детей в близлежащие англоязычные детские центры, что делает будущие поколения уязвимыми для ассимиляции”.

Теберж сказал, что он будет уделять особое внимание тому, как выполняются языковые оговорки, включенные в федеральные и провинциальные соглашения о предоставлении услуг дневного ухода за детьми стоимостью 10 долларов в день, и призвал федеральное правительство обеспечить наличие процедур для оценки и мониторинга их результатов.

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