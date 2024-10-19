Соратник премьера Канады призвал его отступить с поста руководителя партии

Депутат Кейси настаивает на отставке Трюдо с позиции лидера Либеральной партии.

Избиратели, согласно словам Шона Кейси, выразили недовольство, утверждая, что Джастин Трюдо “им надоел”.

Несколько парламентариев согласны с тем, что либералы нуждаются в новом лидере для предстоящих выборов.

Депутат Шон Кейси, представляющий правящую Либеральную партию Канады, обсудил с премьером необходимость его ухода. Кейси сообщил, что общавшиеся с ним избиратели заявляют, что Трюдо “их утомил, и они хотят, чтобы он ушёл”.

Шон Кейси стал первым либералом, открыто призвавшим Трюдо оставить должность.

Ранее некоторые парламентарии высказывали мнение о необходимости нового лидера для либералов на будущих выборах.

С прошлого года премьер и Либеральная партия начали терять доверие граждан Канады на фоне высоких цен и ухудшения уровня жизни.

По данным опросов, личный рейтинг Трюдо составляет 23,1%, тогда как рейтинг лидера оппозиционной Консервативной партии Пьера Пуальевра – 42,6%.

Ранее брат Трюдо отметил, что канадцам становится тяжело сводить концы с концами. В начале октября парламент отклонил второй раз вотум недоверия Трюдо.

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