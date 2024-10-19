Канадский лидер обсудил с премьером Британии обострение отношений с Индией

В заявлении говорится, что политики обсудили недавние события, касающиеся целенаправленной кампании против граждан Канады, организованной агентами, связанными с индийским правительством.
Документ подчеркивает важность обеспечения безопасности граждан и соблюдения закона.
Трюдо отметил, что Канада заинтересована в сотрудничестве с Индией для решения текущих проблем.
Напомним, что 14 октября Канада обвинила индийских дипломатов в причастности к убийству хардайлситанского сепаратиста Хардипа Сингха Ниджара.
В ответ на это Нью-Дели выслал шесть канадских дипломатов и отозвал своих сотрудников из Канады, которые были обвинены Оттавой.
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