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Новости Канадский лидер обсудил с премьером Британии обострение отношений с Индией

Канадский лидер обсудил с премьером Британии обострение отношений с Индией

Степан Артемьевский Окт 19, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канадский лидер обсудил с премьером Британии обострение отношений с Индией отключены 1 Просмотров

15 октября пресс-служба канадского премьера сообщила, что Джастин Трюдо обсудил с Киром Стармером, премьером Британии, нарастающее напряжение в отношениях с Индией.

 

В заявлении говорится, что политики обсудили недавние события, касающиеся целенаправленной кампании против граждан Канады, организованной агентами, связанными с индийским правительством.

Документ подчеркивает важность обеспечения безопасности граждан и соблюдения закона.

Трюдо отметил, что Канада заинтересована в сотрудничестве с Индией для решения текущих проблем.

Напомним, что 14 октября Канада обвинила индийских дипломатов в причастности к убийству хардайлситанского сепаратиста Хардипа Сингха Ниджара.

В ответ на это Нью-Дели выслал шесть канадских дипломатов и отозвал своих сотрудников из Канады, которые были обвинены Оттавой.

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