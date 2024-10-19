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Новости Китай успешно вывел на орбиту 18 спутников интернет-сети Qianfan

Китай успешно вывел на орбиту 18 спутников интернет-сети Qianfan

Виктория Христова Окт 19, 2024 Новости, Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий Комментарии к записи Китай успешно вывел на орбиту 18 спутников интернет-сети Qianfan отключены 1 Просмотров

За последние 12 часов Китай успешно вывел на орбиту 18 спутников для интернет-сети Qianfan, сообщает газета Global Times.

 

Среди недавно запущенных устройств все 18 относятся к сети Qianfan, которая часто называют «китайским аналогом Starlink».

Данная сеть предназначена для обеспечения пользователей по всему миру высокоскоростным, безопасным и надежным широкополосным интернетом.

В соответствии с планами китайских властей, к концу 2030 года численность спутников в системе Qianfan превысит 15 тысяч.

Как отмечает издание, развитие группировки Qianfan должно ускорить прогресс в таких областях, как мобильные технологии, автономные транспортные средства, предотвращение и снижение последствий стихийных бедствий и интернет вещей, создавая при этом внушительные возможности для индустрии спутникового интернета.

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