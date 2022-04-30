Чтиво выходного дня: Платон Зубов — фаворит Екатерины

На момент знакомства с императрицей он занимал чин секунд-ротмистра и не считался своим руководством обладателем каких-либо талантов. Зубов принял на себя командование конногвардейским отрядом, который сопровождал Екатерину в Царское Село

Платон Александрович Зубов происходил из небогатой дворянской семьи. Мальчик вырос красавцем: стройная фигура, выразительные глаза, правильные черты лица. На момент знакомства с императрицей он занимал чин секунд-ротмистра и не считался своим руководством обладателем каких-либо талантов. Зубов принял на себя командование конногвардейским отрядом, который сопровождал Екатерину в Царское Село. Так и произошло судьбоносное знакомство. Надо сказать, что Платон был единственным фаворитом, которого не «продвигал» Потемкин. Напротив, приблизить юношу ко двору стремились его враги. За Зубова вступались Николай Иванович Салтыков и Анна Никитична Нарышкина.

После знакомства с Платоном Екатерина II дала отставку своему предыдущему фавориту. К этому моменту граф Александр Дмитриев-Мамонов уже получил немало подарков, в том числе бриллиантовые аксельбанты стоимостью 50 тысяч рублей. Около 200 тысяч ежегодно ему приносили его должности. Граф сам поколебал свое положение, завязав роман с фрейлиной Дарьей Щербатовой. И вот в его покоях во дворце поселился Платон. Вечерами он пропадал у императрицы, а днем развлекал себя играми — например, пускал бумажных змеев. В 1789-м молодой человек получил назначение корнетом Кавалергардского корпуса и был произведен в генерал-майоры.

Зубову досталось несметное число ценных подарков. Государыня вручила ему несколько миллионов рублей. Платон щеголял в роскошной одежде и был чрезвычайно тщеславен. Высокомерного юношу невзлюбили при дворе. Граф Безбородько в письме к Воронцову отмечал: «Этот ребенок с хорошими манерами, но не дальнего ума; не думаю, чтобы он долго продержался на своем месте. Впрочем, это меня не занимает».

Вышло иначе — влияние Зубова усилилось, а Екатерина восхищалась его характером и способностями. «Я возвратилась к жизни, как муха после зимней спячки… Я снова весела и здорова», — сообщала императрица Потемкину.

У Платона было три брата, и он тянул все больше и больше денег на их содержание. После смерти Потемкина Зубов становится одним из главных чиновников в России. В 1793-м человек, проводивший дни в компании воздушного змея, вступил в должность екатеринославского и таврического губернатора. «Каждый день с восьми часов утра его передняя наполнялась министрами, царедворцами, генералами, иностранцами, просителями, искателями мест или милостей.

Обыкновенно тщетно ждали часа четыре или пять и уходили, чтобы вернуться на другой день. Наконец, наступал желанный день: двери широко раскрывались, толпа бросалась в них и находила фаворита, которого причесывали сидящим перед зеркалом, опершись ногой на стул или край стола. Посетители, поклонившись в ноги, осыпанные пудрой, становились в ряд перед ним, не смея ни шевельнуться, ни говорить. Фаворит никого не замечал. Он распечатывал письма и прослушивал их, старательно делая вид, будто занят делами. Никто не смел заговорить с ним», — писал Александр Федорович Ланжерон.

Фаворит окружил себя роскошью, но за этой пышной формой скрывалась пустышка. Идеи Зубова в области внешней политики были фантастическими для здравого ума. Он верил, что в новой войне с Османской империей Россия с легкостью осадит Константинополь с моря, заняв предварительно важнейшие торговые пункты. Началась подготовка к походу. Армия уже выдвинулась в путь, когда стало ясно, что на подобный проект требуются огромные деньги.

После смерти Екатерины для Зубова настали тяжелые времена. По распоряжению Павла I его земли изъяли, сам он выехал за пределы страны. В 1798-м году бывший фаворит вернулся и принял участие в заговоре против Павла I.

С 1814-го года жил в Виленской губернии и посвятил себя хозяйственным заботам. За год до смерти он женился на молодой литовской девушке Текле Валентинович.

Платон Зубов сменил на посту фаворита Екатерины 11 графа А. М. Дмитриева-Мамонова, ставленника князя Г. А. Потёмкина. До императрицы дошли сведения о том, что граф тяготится положением ее любовника, влюбился и вступил в тайную связь с княжной Д. Ф. Щербатовой. Это и послужило причиной ее гнева и его смещения.

Поселился Платон Зубов, прозванный государыней «Чернявым» (фр. Noiraud), во флигель-адъютантских покоях Екатерининского дворца, которые специально предназначались для фаворитов, и где раньше поочередно размещались Потёмкин, Ланской и Дмитриев-Мамонов. Покои эти располагались на первом этаже флигеля, позже получившего название «Зубовского», а помещения второго этажа составляли личную половину самой императрицы.

Его “воцарение” произошло 21 июня 1789 года при посредничестве камер-юнгферы М. С. Перекусихиной. Зубов, «через верх проведённый», удостоился особого приёма у императрицы, «ввечеру был до 11-ти часов» в её покоях и с того времени проводил там каждый вечер. Через три дня, 24 июня, он получил 10 000 рублей и перстень с портретом императрицы, а 4 июля был произведён в полковники и пожалован в флигель-адъютанты Екатерины II.

В часы досуга Зубов запускал бумажных змеев с царскосельских башен, или играл с дрессированной мартышкой, или же охотился. Однажды, Платон Зубов со своей свитой расположился прямо на оживлённой дороге, ведущей из Санкт-Петербурга в Царское Село. Движение было полностью заблокировано в течение целого часа, пока молодой человек выжидал зайца.

В письмах Екатерины того времени постоянно упоминаются «милые дети» — братья Зубовы, их прямодушие, честность, благородство. Эти «милые дети» возвышались на служебной лестнице с необычайной быстротой, и прежде всех — Платон, которого императрица считала «перлом семейства», обладающим неизменно прекрасным характером.

Императрица осыпала своего последнего фаворита милостями: 3 октября 1789 года Зубов получил назначение корнетом Кавалергардского корпуса с производством в генерал-майоры, 12 марта 1792 года произведён в генерал-поручики и назначен Её Императорского Величества генерал-адъютантом.

Зубов стремился занять место Потёмкина не только в сердце императрицы, но и в государственных делах. Граф Завадовский писал о нём: «из всех сил мучит себя над бумагами, не имея ни беглого ума, ни пространных способностей, коими одними двигать бы можно широкое бремя… Прилежен довольно и понятен, но без опытности посредственные дарования лишены успеха, чем медления в рассуждении дел приносит, чему, однако ж, никак не внемлет. Весьма прилежен к делам и, опричь оных, чужд всяких забав, но ещё нов, и потому бремя выше настоящих его сил».

Начиная с 1793 года к нему переходят многие из тех должностей, которые прежде занимал Потёмкин, а его влияние на дела империи неуклонно усиливается. В частности, 19 июля 1796 года светлейший князь Зубов назначен начальником над Черноморским флотом. 25 июля 1793 года назначен екатеринославским и таврическим генерал-губернатором,

К 1794 году всё руководство внешней политикой и сношениями России с иностранными дворами перешло к Зубову, даже дипломатическая переписка стареющей императрицы проходила через его руки. Вот как описывал всесильного временщика Платона Зубова и его положение при дворе князь Чарторыйский:

“Это был ещё довольно молодой человек, стройный, приятной наружности, брюнет, на лбу его хохолок был зачёсан вверх, завит и немного всклокочен; голос он имел звонкий, приятный. Ежедневно, около одиннадцати часов утра, происходил выход в буквальном смысле этого слова. Огромная толпа просителей и придворных всех рангов собиралась, чтобы присутствовать при туалете графа. Улица запруживалась, совершенно так, как перед театром, экипажами, запряжёнными по четыре или по шести лошадей. Иногда, после долгого ожидания, приходили объявить, что граф не выйдет, и каждый уходил, говоря: до завтра. Когда же выход начинался, обе половины дверей отворялись, к ним бросались наперерыв все: генералы, кавалеры в лентах, черкесы, вплоть до длиннобородых купцов”.

Ростопчин уподоблял его «мальчишке, осмеливающемуся представлять собой Нерона, которому трепещущий сенат воскуряет фимиам». Лишь полководец А.В.Суворов открыто говорил, что приказания зазнавшегося фаворита вызывают у него смех и возмущение. Он писал тему: «Ко мне — штиль ваш рескриптный, указный, повелительный, употребляемый в аттеставаниях?.. не хорошо, сударь!». Известно, что как-то Зубов 15 декабря 1795 г. принял старика-фельдмаршала в Зимнем дворце по-домашнему, в сюртуке. Тогда возмущенный Суворов принял фаворита в одном нижнем белье, когда тот явился с ответным визитом.

Все дела при дворе вершили три секретаря Зубова: Альтести, Грибовский и Рибас. Как и его предшественники на посту царского фаворита, Зубов был щедро одарен землями и крепостными. 18 августа 1795 года он получает поместья в новоприсоединённых польских областях — Шавельскую экономию в 13669 душ крепостных крестьян с доходом в 100 тысяч рублей. А вскоре, после присоединения Курляндского герцогства, Зубову был пожалован герцогский дворец Руэнталь, построенный Растрелли. На содержание Зубова императрица за 6 лет издержала больше государственной казны, чем на Потёмкина, который оставался её доверенным лицом в три раза дольше.

Уверенный в расположении императрицы, Зубов уже в 1793 году не боялся давать поводы к ревности своими ночными прогулками. Та, хотя и ссорилась с ним из-за этого, но вскоре они и мирились — тогда Екатерина «срывала сердце» на тех придворных, кого подозревала в причастности к любовным интригам своего фаворита. В последний год жизни Екатерины он стал ухаживать за великой княгиней Елизаветой Алексеевной, женой будущего императора. Некоторые современники считали, что эта страсть фаворита якобы поощрялась самой государыней, сокрушавшейся, что у её внука не было детей и страстно мечтавшей о них. Другие — наоборот считали подобные слухи «самой ужасной клеветой».

Ростопчин писал: «Никогда преступления не бывали так часты, как теперь. Их безнаказанность и дерзость достигли крайних пределов. Три дня назад некто Ковалинский, бывший секретарем военной комиссии и прогнанный императрицей за хищения и подкуп, назначен теперь губернатором в Рязани, потому что у него есть брат, такой же негодяй, как и он, который дружен с Грибовским, начальником канцелярии Платона Зубова. Один Рибас крадет в год до 500 000 рублей».

По желанию Екатерины 11 посол А. К. Разумовский, усиленно хлопотал, чтобы Платон Александрович Зубов грамотой римского императора Франца II от 22 мая (2 июня) 1796 года был возведён, с нисходящим его потомством, в княжеское Римской империи достоинство с титулом светлости. По наблюдению Массона, предшественники Зубова, в особенности Потёмкин, немало расходовали на нужды империи, тогда как Зубов «никогда не истратил и рубля» для общества. За короткое время заведования Зубовым разными военно-административными должностями дисциплина в войсках заметно пала. Офицеры и даже нижние чины занимались щегольством в ущерб служебным обязанностям. Вне службы гвардейские офицеры ходили в бархатных кафтанах, атласных камзолах, кружевных жабо и манжетах.

***

Однако неожиданная смерть Екатерины 11 разбила в пух и прах положение всесильного фаворита. У ложа умирающей Екатерины при входе наследника Павла Петровича Зубов упал к его ногам в слезах. Зубов был вынужден переехать из царского дворца к своей сестре, Ольге Жеребцовой, но пробыл там всего неделю. Милостивый Павел I купил для него за 100000 руб. дом Мятлева, что на Морской, приказал отделать его как дворец, снабдить его столовым серебром и золотым прибором, экипажами и лошадьми и подарил всё это Зубову накануне дня его рождения. В самый же день рождения (15 ноября 1796 г.) венценосная чета навестила Зубова и кушала у него вечерний чай. Когда Зубов, встретив гостей, упал к их ногам, но великодушный Павел поднял его и сказал: «Кто старое помянет, тому глаз вон».

Однако, обнаружив серьезные недочеты и воровство на Сестрорецких оружейных заводах, заведовал которыми Зубов Павел отдал распоряжение о взыскании с него суммы денег для компенсации ущерба. Начёт достиг суммы в 50 тысяч рублей. Весьма скоро Зубову велено было выехать за границу, а имения его были отобраны в казну. Во время своего пребывания за границей Зубов сблизился с дипломатом Н. П. Паниным, с которым вместе организовал заговор против Павла.

Осенью 1798 г. Зубову было приказано вернуться в Россию. Свои конфискованные имения Зубов получил обратно 4 декабря 1800 г., благодаря ходатайству нового временщика Кутайсова, которого прельстили обещанием, что Зубов женится на его дочери. Польщённый Кутайсов оказал необходимое содействие. Примерно тогда же (23 ноября) Зубов был назначен директором Первого кадетского корпуса, с переименованием в генералы от инфантерии. 25 февраля 1801 года, за несколько недель до своего убийства, Павел назначил Зубова шефом того же корпуса.

Несмотря на восстановление своего положения, Зубов ненавидел Павла и вместе с братом Николаем и сестрой Ольгой участвовал в подготовке и осуществлении убийства императора. В роковую ночь заговорщики поднялись по маленькой лестнице у Рождественских ворот Михайловского замка. В последний момент Зубов струсил и предложил возвратиться назад, но Беннигсен остановил его, схватив за руку: «Как! вы завели нас сюда, а теперь хотите уйти?» Платон Зубов одним из первых ворвался в спальню. Павел, разбуженный шумом, успел спрятаться за экраном, стоявшим у кровати. «Мы погибли!» — вскричал Зубов, увидя пустую кровать. Но Беннигсен нашёл Павла и заявил ему: «Государь, вы арестованы».

Павел не ответил ему, но, обратившись к Зубову, сказал: «Что вы делаете, Платон Александрович?» Тогда, рассказывает Коцебу, князь Зубов выступил вперёд и, сохраняя почтительный вид, сказал: «Мы пришли от имени родины просить Ваше Величество отказаться от престола, потому что на Вас находят иногда моменты умопомрачения. Неприкосновенность Вашей личности и приличное содержание гарантируются Вашим сыном и государством». С этими словами он вынул из кармана акт отречения, предлагая его подписать, но Павел не соглашался. В происшедшей затем жестокой борьбе Зубов не принимал участия. Рассказывали, будто бы он, повернувшись спиной и барабаня по оконному стеклу, заметил только нетерпеливо: «Боже мой, как этот человек кричит! Это невыносимо!»

О случившемся Зубов отправился известить великого князя Константина. В час ночи Зубов пьяный вошёл к нему в комнату и, грубо сдернув одеяло, сказал: «Ну, вставайте, идите к императору Александру; он вас ждёт». Так как великий князь не сразу понял, в чём дело, то Зубов потащил его за руку и поднял с постели, заставив одеться и следовать за собой. Когда рассвело, князь Зубов обратился к императрице с предложением, чтобы она переехала из Михайловского замка в Зимний дворец. Императрица в горести накинулась на него: «Чудовище! Варвар! Тигр! Это жажда власти довела вас до убийства вашего законного государя».