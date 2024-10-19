С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает достаточно теплая суббота. Утром 12°C, Днём 17°C, Вечером 13°C. А мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

Всероссийский день лицеиста, отмечаемый ежегодно 19 октября, обязан своим появлением учебному заведению, которое известно каждому образованному человеку в России. Именно 19 октября (по старому стилю) 1811 года открылся Императорский Царскосельский лицей, в котором воспитывались Александр Пушкин и многие другие люди, прославившие Россию.

19 октября отмечается оригинальный праздник – День написания писем в будущее. Неизвестно – кто и когда выступил инициатором даты, но идея отправить послание «сквозь года» понравилась многим, и праздник стал приобретать сторонников.

Ежегодно в третью субботу октября в США отмечается День сладостей или День сладкого (англ. Sweetest Day — в дословном переводе — «Самый сладкий день»).

День святого Ивана Рильского в Болгарии. Святой Иван Рильский (Saint John of Rila) — основатель болгарского отшельничества — считается небесным покровителем болгарского народа. Святой Иван Рильский — самый уважаемый болгарский святой и один из важнейших святых Болгарской Православной церкви. Его почитают не только в Болгарии, но и на всем Балканском полуострове и в России.

В этот день отмечается память святого Фомы — одного из Двенадцати апостолов. Он жил в Галилее и занимался рыбной ловлей, пока не услышал однажды проповедь Христа, которая побудила его бросить дом и присоединиться к Иисусу в его странствиях. На Руси апостола Фому крестьяне почитали за то, что он славился бережливостью и запасливостью. «На Фому тащи все в крому», — говорили люди. Кромой называли большую сумку или место в амбаре для хранения зерна или других продуктов. Если амбары и погреба были полны, говорили: «Рад Фома, что велика крома». В этом случае шли в церковь и ставили свечку в благодарность запасливому святому.

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Наслаждаемся серединой осени! Еще нас ждут теплые деньки, но уже начинается прекрасный листопад, появились кленовые ковры под ногами и буйное разноцветье деревьев! Не болейте, и вдыхайте аромат царицы – осени!

С добрым утром, Монреаль! С добрым октябрьским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

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