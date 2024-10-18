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Новости Квебекские наркологические центры находятся под угрозой закрытия

Квебекские наркологические центры находятся под угрозой закрытия

Виктория Христова Окт 18, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Квебекские наркологические центры находятся под угрозой закрытия отключены 1 Просмотров

Наркологические центры в Квебеке заявляют, что чувствуют себя обделенными провинцией.

 

Они говорят, что правительство провинции задерживает выплату пособий более чем на две недели уже второй раз в этом году из-за чего они не уверены в своем будущем.

ТоксикоСтопявляется одним из таких стационарных наркологических центров и заявляет, что ему пришлось приостановить работу в одном из двух своих отделений.

Это означает, что для тех, кто в них нуждается, стало на 17 коек меньше, а пять сотрудников были уволены.

Стационарный лечебный центр помогает людям, страдающим от злоупотребления психоактивными веществами, встать на ноги.

Генеральный директор Джо Марсильо говорит, что в апреле провинция сократила финансирование программы “Токсикостоп” примерно на 25%, а теперь снова задерживает ежеквартальные выплаты.

Без предварительного уведомления, знаете ли, а для такой организации, как наша, это то же самое, что сообщить своему сотруднику, что ваша зарплата задерживается, говорит Марсилло.

По меньшей мере 65 организаций, таких как ToxicoStop, ожидают поступления средств.

Группа, представляющая общественные организации, специализирующиеся на борьбе с зависимостью, говорит, что почти половина их центров закрылась, и опасается, что это только начало.

Имеющееся у нас финансирование не позволяет нам выжить в долгосрочной перспективе.

Например, мы не в состоянии должным образом отремонтировать наши центры и, самое главное, мы не в состоянии предложить [справедливую] заработную плату нашим сотрудникам, говорит Даника Бурк из Коалиции общественных организаций иждивенцев.

Она говорит, что из-за отсутствия связи со стороны министерства здравоохранения, которое заранее не консультировалось с ними и не предупреждало о сокращении финансирования или задержках.

По словам Бурка, министерство лишь сообщило организациям, что задержки связаны с переходом на работу в новой организации по управлению здравоохранением провинции, Sante Quebec.

В то же время, по словам Бурка, ситуация является неотложной, поскольку проблемы наркомании тесно связаны с бездомностью и психическим здоровьем.

Если такие центры, как наш, будут закрываться с годами, то произойдет то, что таких людей, которые не получают должной помощи, надлежащих услуг, в которых они нуждаются, будет становиться все больше и больше, и бездомность будет только расти, говорит она.

Министерство здравоохранения заявляет, что продление годового контракта на программу финансирования привело к задержкам, и платежи должны быть получены в ближайшее время”.

Но будущееТоксикоСтопостается неопределенным. Сможем ли мы продолжить, сможем ли мы начать все сначала? Мы не знаем, говорит Марсилло.

Между тем, эти койко-места остаются пустыми в то время, когда спрос на них высок.

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