Квебекские наркологические центры находятся под угрозой закрытия

Они говорят, что правительство провинции задерживает выплату пособий более чем на две недели — уже второй раз в этом году — из-за чего они не уверены в своем будущем.
“Токсико–Стоп” является одним из таких стационарных наркологических центров и заявляет, что ему пришлось приостановить работу в одном из двух своих отделений.
Это означает, что для тех, кто в них нуждается, стало на 17 коек меньше, а пять сотрудников были уволены.
Стационарный лечебный центр помогает людям, страдающим от злоупотребления психоактивными веществами, встать на ноги.
Генеральный директор Джо Марсильо говорит, что в апреле провинция сократила финансирование программы “Токсикостоп” примерно на 25%, а теперь снова задерживает ежеквартальные выплаты.
“Без предварительного уведомления, знаете ли, а для такой организации, как наша, это то же самое, что сообщить своему сотруднику, что ваша зарплата задерживается“, – говорит Марсилло.
По меньшей мере 65 организаций, таких как Toxico–Stop, ожидают поступления средств.
Группа, представляющая общественные организации, специализирующиеся на борьбе с зависимостью, говорит, что почти половина их центров закрылась, и опасается, что это только начало.
“Имеющееся у нас финансирование не позволяет нам выжить в долгосрочной перспективе.
Например, мы не в состоянии должным образом отремонтировать наши центры и, самое главное, мы не в состоянии предложить [справедливую] заработную плату нашим сотрудникам“, – говорит Даника Бурк из Коалиции общественных организаций иждивенцев.
Она говорит, что из-за отсутствия связи со стороны министерства здравоохранения, которое заранее не консультировалось с ними и не предупреждало о сокращении финансирования или задержках.
По словам Бурка, министерство лишь сообщило организациям, что задержки связаны с переходом на работу в новой организации по управлению здравоохранением провинции, Sante Quebec.
В то же время, по словам Бурка, ситуация является неотложной, поскольку проблемы наркомании тесно связаны с бездомностью и психическим здоровьем.
“Если такие центры, как наш, будут закрываться с годами, то произойдет то, что таких людей, которые не получают должной помощи, надлежащих услуг, в которых они нуждаются, будет становиться все больше и больше, и бездомность будет только расти“, – говорит она.
Министерство здравоохранения заявляет, что продление годового контракта на программу финансирования привело к задержкам, и платежи должны быть получены “в ближайшее время”.
Но будущее “Токсико–Стоп” остается неопределенным. “Сможем ли мы продолжить, сможем ли мы начать все сначала? Мы не знаем“, – говорит Марсилло.
Между тем, эти койко-места остаются пустыми в то время, когда спрос на них высок.
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