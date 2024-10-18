Квебекские наркологические центры находятся под угрозой закрытия

Наркологические центры в Квебеке заявляют , что чувствуют себя обделенными провинцией .

Они говорят, что правительство провинции задерживает выплату пособий более чем на две недели — уже второй раз в этом году — из-за чего они не уверены в своем будущем.

“Токсико–Стоп” является одним из таких стационарных наркологических центров и заявляет, что ему пришлось приостановить работу в одном из двух своих отделений.

Это означает, что для тех, кто в них нуждается, стало на 17 коек меньше, а пять сотрудников были уволены.

Стационарный лечебный центр помогает людям, страдающим от злоупотребления психоактивными веществами, встать на ноги.

Генеральный директор Джо Марсильо говорит, что в апреле провинция сократила финансирование программы “Токсикостоп” примерно на 25%, а теперь снова задерживает ежеквартальные выплаты.

“Без предварительного уведомления, знаете ли, а для такой организации, как наша, это то же самое, что сообщить своему сотруднику, что ваша зарплата задерживается“, – говорит Марсилло.

По меньшей мере 65 организаций, таких как Toxico–Stop, ожидают поступления средств.

Группа, представляющая общественные организации, специализирующиеся на борьбе с зависимостью, говорит, что почти половина их центров закрылась, и опасается, что это только начало.

“Имеющееся у нас финансирование не позволяет нам выжить в долгосрочной перспективе.

Например, мы не в состоянии должным образом отремонтировать наши центры и, самое главное, мы не в состоянии предложить [справедливую] заработную плату нашим сотрудникам“, – говорит Даника Бурк из Коалиции общественных организаций иждивенцев.

Она говорит, что из-за отсутствия связи со стороны министерства здравоохранения, которое заранее не консультировалось с ними и не предупреждало о сокращении финансирования или задержках.

По словам Бурка, министерство лишь сообщило организациям, что задержки связаны с переходом на работу в новой организации по управлению здравоохранением провинции, Sante Quebec.

В то же время, по словам Бурка, ситуация является неотложной, поскольку проблемы наркомании тесно связаны с бездомностью и психическим здоровьем.

“Если такие центры, как наш, будут закрываться с годами, то произойдет то, что таких людей, которые не получают должной помощи, надлежащих услуг, в которых они нуждаются, будет становиться все больше и больше, и бездомность будет только расти“, – говорит она.

Министерство здравоохранения заявляет, что продление годового контракта на программу финансирования привело к задержкам, и платежи должны быть получены “в ближайшее время”.

Но будущее “Токсико–Стоп” остается неопределенным. “Сможем ли мы продолжить, сможем ли мы начать все сначала? Мы не знаем“, – говорит Марсилло.

Между тем, эти койко-места остаются пустыми в то время, когда спрос на них высок.

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