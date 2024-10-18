37-летний мужчина был убит ножом на платформе Монреальского метрополитена

Const. Жан-Пьер Брабант говорит, что 37-летний мужчина получил ножевое ранение в верхнюю часть тела во время драки, произошедшей около 11:20 вечера с другим человеком на платформе поезда, следовавшего в восточном направлении.
Пострадавший был доставлен в больницу, где констатировали его смерть.
Полиция Брабанта сообщает, что пока никого не арестовывала.
Место преступления по-прежнему оцеплено, и следователи из отдела по расследованию убийств продолжают расследование.
Это 29-е убийство, о котором сообщается в Монреале в этом году.
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