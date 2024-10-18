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Нож, с которым "пришли в гости" к Дугу Форду. Фото полиции Торонто

37-летний мужчина был убит ножом на платформе Монреальского метрополитена

Степан Артемьевский Окт 18, 2024 Криминал, Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи 37-летний мужчина был убит ножом на платформе Монреальского метрополитена отключены 1 Просмотров

Полиция Монреаля сообщает, что мужчина скончался в результате ссоры со смертельным исходом на платформе станции метро в центре города поздно вечером в субботу.

 

Const. Жан-Пьер Брабант говорит, что 37-летний мужчина получил ножевое ранение в верхнюю часть тела во время драки, произошедшей около 11:20 вечера с другим человеком на платформе поезда, следовавшего в восточном направлении.

Пострадавший был доставлен в больницу, где констатировали его смерть.

Полиция Брабанта сообщает, что пока никого не арестовывала.

Место преступления по-прежнему оцеплено, и следователи из отдела по расследованию убийств продолжают расследование.

Это 29-е убийство, о котором сообщается в Монреале в этом году.

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