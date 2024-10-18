Министр труда предлагает приостановить забастовки на 90 дней

Во вторник вечером Маккиннон написал в социальной сети, что у профсоюза и руководства есть время до вечера пятницы, чтобы принять или отклонить предложение, включая 90-дневный мораторий на прекращение работы.
Во вторник Маккиннон был в Монреале, чтобы встретиться с официальными лицами обеих сторон.
В четверг почти 1200 портовых докеров объявили бессрочную забастовку в сверхурочную смену, спустя неделю после того, как они провели трехдневную забастовку на двух контейнерных терминалах порта.
Ассоциация работодателей морского судоходства заявляет, что изучит это предложение и что решение о трудоустройстве повлияло на ее деятельность.
Профсоюз, который указал на график работы в качестве основного камня преткновения, отказался от комментариев.
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