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Новости Министр труда предлагает приостановить забастовки на 90 дней
Port-Montreal
Монреальский порт. Фотография Матьё Ривар.

Министр труда предлагает приостановить забастовки на 90 дней

Виктория Христова Окт 18, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Министр труда предлагает приостановить забастовки на 90 дней отключены 1 Просмотров

Федеральный министр труда Стивен Маккиннон предлагает назначить специального посредника в переговорах по контракту в порту Монреаля на трехмесячный период, в течение которого забастовки и локауты не будут обсуждаться.

 

 

Во вторник вечером Маккиннон написал в социальной сети, что у профсоюза и руководства есть время до вечера пятницы, чтобы принять или отклонить предложение, включая 90-дневный мораторий на прекращение работы.

Во вторник Маккиннон был в Монреале, чтобы встретиться с официальными лицами обеих сторон.

В четверг почти 1200 портовых докеров объявили бессрочную забастовку в сверхурочную смену, спустя неделю после того, как они провели трехдневную забастовку на двух контейнерных терминалах порта.

Ассоциация работодателей морского судоходства заявляет, что изучит это предложение и что решение о трудоустройстве повлияло на ее деятельность.

Профсоюз, который указал на график работы в качестве основного камня преткновения, отказался от комментариев.

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