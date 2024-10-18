Рубаи Газаль станет сопредседателем движения “Солидарность Квебека” от имени женщин

Габриэль Надо-Дю Буа объявила во вторник вечером, что Руба Газаль, член Национальной ассамблеи от партии “Солидарность Квебека”, в ноябре станет женщиной-сопредседателем партии “Солидарность Квебека”.

“16 ноября мы переживем исторический момент”, – написала Надо-Дю-Буа в социальных сетях.

“Впервые в нашей истории “дитя законопроекта № 101″ возглавит политическую партию в Национальном собрании.

Это наполняет меня надеждой, и я хочу поделиться почему”.

Начиная со следующего месяца, представитель MNA от Mercier присоединится к Надо-дю-Буа в составе руководящей команды.

“Это официально: Руба – единственная кандидатура на пост женщины-представителя “Солидарности Квебека””, – добавил он.

“Возможно, это несколько снизит ажиотаж на нашем конгрессе в ноябре, но это важное свидетельство доверия к ней”.

Она сменит на этом посту Эмили Лессар-Терьен, которая заняла этот пост после ухода Манон Массе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.