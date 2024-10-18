Штраф в размере 26 000 долларов за незаконное выселение 87-летнего арендатора

Судья хотел послать «четкий сигнал» арендодателям, вынеся приговор собственнику 2-х квартирного дома (2- plex) из Лонгёя и присудив выплатить 26 000 долларов за «незаконное» выселение его 87-летнего арендатора.

В его решении, вынесенном в конце сентября, мы узнали, что владелец Эднель Мишель якобы использовал уловку, чтобы избавиться от своего арендатора Клодетт Перро Левеск. Эта 87-летняя женщина прожила в своей квартире на улице Нильсен в Лонгёе три десятилетия. Однако Эднель Мишель перевернул ее жизнь, объявив, что она должна покинуть ее квартиру в 2023 году. Этот 42-летний владелец утверждал, что отныне там будет жить его собственная мать. «2 апреля, уже после того как Мадам Левеск покинула ее квартиру, она шла мимо дома и обнаружила плакат о том, что ее квартира сдается в аренду. Именно в этот момент она узнает, что мать владельца дома не переехала. Таким образом, для Суда это является незаконным изъятием жилья», — читаем в юридическом документе.

Обратите внимание, что собственник удвоил арендную плату, незаконно выселив этого арендатора. Фактически, после его ухода она выросла с 580 до 1150 долларов в месяц.

Хозяин дома пытался объяснить на суде, что его мать поменяла свои планы, переехав вместо в Нью-Брансуик, но суд отклонил его доводы.

«Суд не верит в это и должен ясно дать понять, что такого рода меры по возвращению права собственности на дом с целью повышения арендной платы для получения большей прибыли не должны быть приемлемыми», — заключает Марк К. Форест. «Для моей матери это был ад. Мы пережили довольно трудное время. Она больше не ела и не спала. Ей 87 лет, но она по-прежнему независима. Она могла бы остаться в своем доме еще на несколько лет». – Шанталь Левеск, дочь выселенного арендатора. Нам пришлось поселить ее в Доме для престарелых, который стоит в четыре раза дороже. Это было сильное преследование со стороны домовладельца, который хотел повысить арендную плату, прежде чем выселить ее.

Суд обязал Эднеля Мишеля выплатить 26 000 долларов в качестве штрафных санкций Мадам Клодетт Перро Левеск.

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