Здание SPVM подверглось вандализму в Картьервилле

Полиция Монреаля (SPVM) сообщила, что во вторник подозреваемый был “пойман с поличным” за нанесением граффити из баллончика на здание Северного оперативного центра SPVM в районе Ахунцик-Картьервиль.

Согласно сообщению, подозреваемый был задержан около 10:30 утра на бульваре Кремази недалеко от улицы Сент-Юбер.

“Следователи внутри здания заметили, как подозреваемый рисовал граффити из баллончика на окнах.

Затем следователи быстро вышли из здания, чтобы положить конец преступлению”, – говорится в заявлении представителя SPVM.

Когда полиция попыталась арестовать 38-летнего мужчину, он оказал сопротивление, толкнув и ударив полицейских, которые пытались его усмирить.

“Подозреваемый был арестован за хулиганство и нападение на сотрудников полиции. Подозреваемый остается под стражей и, как ожидается, предстанет перед судом завтра утром”.

В SPVM заявили, что обвинение будет выдвинуто королевским прокурором.

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