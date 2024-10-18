Здание SPVM подверглось вандализму в Картьервилле

Согласно сообщению, подозреваемый был задержан около 10:30 утра на бульваре Кремази недалеко от улицы Сент-Юбер.
“Следователи внутри здания заметили, как подозреваемый рисовал граффити из баллончика на окнах.
Затем следователи быстро вышли из здания, чтобы положить конец преступлению”, – говорится в заявлении представителя SPVM.
Когда полиция попыталась арестовать 38-летнего мужчину, он оказал сопротивление, толкнув и ударив полицейских, которые пытались его усмирить.
“Подозреваемый был арестован за хулиганство и нападение на сотрудников полиции. Подозреваемый остается под стражей и, как ожидается, предстанет перед судом завтра утром”.
В SPVM заявили, что обвинение будет выдвинуто королевским прокурором.
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