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Избиратели спешат зарегистрироваться для участия в выборах в EMSB

Степан Артемьевский Окт 18, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Избиратели спешат зарегистрироваться для участия в выборах в EMSB отключены 1 Просмотров

Сотни потенциальных избирателей ждали у офисов Школьного совета английского языка в Монреале (EMSB) во вторник, в последний вечер, когда можно было зарегистрироваться для участия в предстоящих выборах в школьный совет, которые состоятся 3 ноября.

 

Многие люди, стоявшие в очереди, раскритиковали процесс регистрации, заявив, что он не способствует голосованию.

Они объяснили, что более раннее время регистрации было неудобным, и у них не было другого выбора, кроме как прийти в офис EMSB во вторник вечером, когда он работал дольше обычного.

Некоторые из тех, кто стоял в очереди, сказали, что не могли дождаться, когда назовут их номер.

Они обеспокоены тем, что низкая явка на регистрацию будет истолкована как отсутствие интереса со стороны правительства CAQ, которое ранее пыталось отменить выборы в школьные советы по английскому языку, ссылаясь на недостаточный интерес в качестве причины.

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