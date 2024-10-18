Избиратели спешат зарегистрироваться для участия в выборах в EMSB

Многие люди, стоявшие в очереди, раскритиковали процесс регистрации, заявив, что он не способствует голосованию.
Они объяснили, что более раннее время регистрации было неудобным, и у них не было другого выбора, кроме как прийти в офис EMSB во вторник вечером, когда он работал дольше обычного.
Некоторые из тех, кто стоял в очереди, сказали, что не могли дождаться, когда назовут их номер.
Они обеспокоены тем, что низкая явка на регистрацию будет истолкована как отсутствие интереса со стороны правительства CAQ, которое ранее пыталось отменить выборы в школьные советы по английскому языку, ссылаясь на недостаточный интерес в качестве причины.
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