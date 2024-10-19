TD Bank прогнозирует, что корректировка правил выдачи ипотечных кредитов повысит активность и цены

TD Bank прогнозирует краткосрочные выгоды от новых правил, но долгосрочная доступность жилья может подорвать восстановление рынка жилья.

Согласно новому анализу TD Economics, ожидается, что новые федеральные изменения в правилах ипотечного кредитования поднимут рынок жилья Канады в краткосрочной перспективе, но долгосрочные перспективы показывают, что доступность жилья может пострадать.

Исследование, проведенное экономистом TD Риши Сондхи, предсказывает, что продажи жилья и цены на него вырастут на 2-4% к концу 2025 года под влиянием этой новой политики.

Предстоящие изменения в правилах, которые вступят в силу в середине декабря, включают повышение максимальной цены застрахованных ипотечных кредитов с 1 до 1,5 миллионов долларов и продление срока амортизации до 30 лет для покупателей, впервые приобретающих жилье, и покупателей новых домов.

Эти меры направлены на то, чтобы сделать жилье более доступным для покупателей на рынках с высокими ценами. Однако, по словам Сондхи, хотя они и обеспечат рынку “дополнительный попутный ветер”, они не вызовут жилищного бума.

“К концу 2026 года снижение ценовой доступности, вызванное такой политикой, сведет на нет первоначальный рост продаж и оставит цены лишь незначительно выше, чем они были бы в противном случае”, – написал Сондхи.

Другими словами, временное облегчение может быть омрачено проблемами доступности жилья в будущем.

Анализ показывает, что доступность жилья остается важнейшей проблемой на рынке жилья Канады, обусловленной целым рядом факторов, включая рост населения, низкие темпы строительства и инфляцию.

Несмотря на то, что инфляция начала снижаться, расходы на жилье продолжают вносить значительный вклад в общий уровень инфляции, и экономист Desjardins Рэндалл Бартлетт отмечает, что инфляция в сфере жилья остается основным фактором общей инфляции.

Политика, предусматривающая 30-летний период амортизации, направлена на то, чтобы сделать домовладение более доступным для покупателей в первый раз. Однако в отчете TD говорится, что ее влияние может быть ограниченным, поскольку она распространяется только на застрахованные ипотечные кредиты, которые в настоящее время составляют всего 20% ипотечного рынка.

Сондхи отметил, что, хотя эта доля может увеличиться после изменений в политике, общий эффект может быть “притуплен”.

“Более того, относительно небольшие 20% ипотечных кредитов, выданных в этом году, были застрахованы, хотя мы признаем вероятность увеличения этой доли в результате изменений в политике”, – добавил он.

Ожидается, что повышение страхового лимита по ипотечным кредитам до 1,5 миллионов долларов окажет наибольшее влияние на такие дорогостоящие рынки, как район Большого Торонто (GTA) и Ванкувер.

В США, где средняя стоимость жилья составляет около 1,2 миллиона долларов, многие покупатели могли бы воспользоваться расширенным лимитом. Однако в Ванкувере, где цены на жилье часто превышают 1,5 миллиона долларов, влияние может быть более ограниченным.

В отчете TD также отмечается, что более высокие цены на жилье потребуют более высоких доходов домохозяйств, чтобы претендовать на получение ипотечных кредитов с минимальным первоначальным взносом. Например, покупателям дома стоимостью 1,05 миллиона долларов потребуется доход семьи в размере от 170 000 до 180 000 долларов, чтобы соответствовать стандартным квалификационным требованиям, что является препятствием для многих начинающих покупателей.

“Это будет сложно для многих покупателей жилья в первый раз”, – говорится в документе.

Сроки введения этих новых правил и их влияние на рыночную активность могут варьироваться. Некоторые покупатели могут воздержаться от совершения покупок до вступления в силу новых правил, что приведет к задержке роста продаж. С другой стороны, дальнейшее снижение процентных ставок может стимулировать более значительную активность, чем прогнозируется в настоящее время.

Однако анализ Сондхи также указывает на потенциальные риски. Он сослался на исследование Банка Канады, согласно которому заемщики с высоким соотношением суммы кредита к стоимости чаще сталкиваются с просрочками. Кроме того, продление сроков ипотеки за счет более длительных периодов амортизации может со временем привести к еще большему финансовому стрессу для домовладельцев.

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