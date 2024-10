С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает достаточно теплое воскресенье. Утром 12°C, Днём 17°C, Вечером 13°C. А мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

Ежегодно 20 октября свой профессиональный праздник — День повара — отмечают повара и кулинары всего мира. Международная дата была учреждена в 2004 году по инициативе Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров (Worldchefs). Эта организация, кстати, насчитывает более 10 миллионов членов — представителей поварской профессии из 100 ассоциаций со всего мира. Потому не приходится удивляться, что профессионалы мировой кухни обрели свой праздник.

Международный день авиадиспетчера (англ. International Day of the Air Traffic Controller) — профессиональный праздник авиадиспетчеров и работников, занятых управлением воздушным движением. Он отмечается ежегодно 20 октября. 20 октября 1961 года в Амстердаме была создана Международная федерация ассоциаций авиационных диспетчеров (International Federation of Air Traffic Controllers Associations, IFATCA). Это событие явилось такой значимой вехой в истории развития воздушного транспорта, что стало основанием для возникновения нового профессионального праздника.

20 октября в 2010 году было объявлено Международным днём ленивца (International Sloth Day). Так среди праздников, посвящённых животному миру планеты Земля, появился новый, призванный привлечь внимание к необычному животному, ареалом которого стали леса Центральной и Южной Америки.

Ежегодно 20 октября отмечается Всемирный день борьбы с остеопорозом (World Osteoporosis Day). Всемирная Организация Здравоохранения установила эту дату ещё в 1997 году, с целью повышения глобальной осведомленности общества о профилактике, диагностике и лечении остеопороза и метаболических заболеваний костей.

День освобождения Белграда — национальный праздник в Сербии, отмечаемый ежегодно 20 октября. Белград был освобожден советскими войсками совместно с частями Народно-освободительной армии Югославии в ходе общей наступательной операции советских войск по освобождению территории этого государства от немецко-фашистских захватчиков и их союзников в годы Второй мировой войны.

В этот день отмечается память двух святых, носивших имя Сергий. Первый из них, преподобный Сергий Печерский, жил в 13 веке. Главным его подвигом называют полное отречение от собственной воли и совершенное послушание настоятелю. За это Сергий получил прозвище Послушливый. Другой святой — Сергий Нуромский, или Вологодский, живший в 14-15 веках. По преданию, он был греком по происхождению и пришел на Русь, чтобы стать учеником Сергия Радонежского, о духовных подвигах которого был наслышан. «Сергей зиму начинает», — говорили в народе и не удивлялись морозам, которые могли ударить в этот день. Впрочем, если снег в этот день выпадал, а деревья еще не полностью сбросили листву, настоящей зимы ждали еще не скоро — не раньше, чем на Матрену — «Сергей инеем травы бьет, а Матрена зиме вспять повернуть не дает».

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Наслаждаемся серединой осени! Еще нас ждут теплые деньки, но уже начинается прекрасный листопад, появились кленовые ковры под ногами и буйное разноцветье деревьев! Не болейте, и вдыхайте аромат царицы – осени!

С добрым утром, Монреаль! С добрым октябрьским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

