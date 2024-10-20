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Монреаль покупает участок стоимостью 30 миллионов долларов для защиты окружающей среды

Виктория Христова Окт 20, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Монреаль покупает участок стоимостью 30 миллионов долларов для защиты окружающей среды отключены 1 Просмотров

Монреаль достиг соглашения с Groupe Hypertec о приобретении и защите 11 гектаров зеленых насаждений к северу от аэропорта МонреальТрюдо.

 

Получение в свои руки земель, состоящих из болот, прудов и лесов, которые являются домом для городских лис, койотов и даже бобров, обойдется городу в 30,6 миллиона долларов.

В этом районе было зарегистрировано более 222 видов птиц, которые высоко ценятся орнитологами.

Компания Hypertec, которой принадлежит этот участок, хотела построить там промышленный комплекс, но после года переговоров с городскими властями Hypertec вместо этого реализует свой проект в районе Ласалль.

Благодаря важному сотрудничеству с компанией Hypertec, город Монреаль приобретет и защитит территорию, эквивалентную 15 футбольным полям в парке природных источников, заявила мэр Валери Плант на прессконференции в среду днем.

Парк природных источниковэто природная зона, расположенная в самом сердце промышленного сектора,рядом с международным аэропортом Пьера Эллиота Трюдо на юге и технопарком, где работают около 100 компаний.

По словам Плант, этот природоохранный проект был бы невозможен без борьбы и упорства группы граждан. Кэтрин Коллин, президент технопарка Уазо, уже много лет ведет кампанию по защите биоразнообразия этого района.

Мы абсолютно взволнованы и ошеломлены, это крупная победа компании по охране природы”, сказал Коллинз.

Она возглавляет организацию любителей природы, которая занимается каталогизацией видов, обитающих в этом районе города.

Уникальность этого места в том, что здесь есть три крупных болотных комплекса: заболоченные участки, кустарниковые пустоши, болота и исключительный лес, сказала она.

Коллинз добавил, что действия, предпринятые Hypertec, являются примером для подражания, и отметил, что компания могла бы принять решение не продавать свою землю городу, но вместо этого решила действовать образцово.

Ее организация надеется, что это соглашение между городом и компанией вдохновит федеральное правительство на защиту Монарх Филд.

Это зеленое пространство связано с природной средой Технопарка и принадлежит федеральному правительству, которое сдает его в аренду аэропорту Монреаля.

Здесь произрастают тысячи видов молочая, которые служат пищей для находящихся под угрозой исчезновения бабочекмонархов.

Мы приветствуем недавнее включение бабочки монарх в список видов, находящихся под угрозой исчезновения, но мы напоминаем вам, что наиболее эффективным способом сохранения этого вида является защита мест его обитания, в частности, поля монарх, сказал Коллинз.

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