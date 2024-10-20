Арктический конфликт: как США и Канада спорят из-за моря Бофорта

Море Бофорта, расположенное к северу от Аляски и вдоль западного канадского побережья, становится объектом территориального спора между США и Канадой на протяжении более двух столетий.

Корни этого конфликта восходят к тем временам, когда североамериканские земли были частью Российской империи.

В 1825 году был подписан договор между Российской империей и Великобританией, четко установивший границы на северо-западе Америки, однако морская территория осталась неразграниченной.

Когда Аляска в 1867 году перешла к США, Вашингтон впервые поднял вопрос о морских границах, но море Бофорта не стало приоритетным.

К началу 20 века Канада, хотя и оставаясь частью Британской империи, начала вести самостоятельную политику, что стимулировало интерес к определению территорий Арктики.

Концепция секторального деления, предложенная канадским сенатором в 1907 году, включала спорные воды моря Бофорта.

С тех пор споры о границе лишь обострились, особенно после Второй мировой войны, когда геологические исследования подтвердили наличие природных ресурсов в этом регионе.

Принятая в 1982 году Конвенция ООН по морскому праву только усложнила ситуацию, так как США не ратифицировали документ.

Нефтяные и газовые запасы делают Арктику все более притягательной, и, несмотря на переговоры, решение вопроса о границах остается далекой перспективой.

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