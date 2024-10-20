Великобритания ввела штрафные меры против организаций, поддерживающих израильских поселенцев

Как указано в заявлении британского МИДа, меры принимались несколько недель.
Санкции затронули три поселенческих аванпоста и четыре организации, которые, по утверждению министерства, «содействовали и финансировали насильственные действия против местных общин на Западном берегу».
Также в сообщении говорится о «беспрецедентном увеличении насилия» со стороны израильских поселенцев: начиная с октября 2023 года, ООН зафиксировала 1400 нападений на палестинцев.
Министр иностранных дел Дэвид Лэмми отметил: «Когда я посетил Западный берег в начале этого года, я встретил палестинцев, пострадавших от ужасающего насилия со стороны израильских поселенцев.
Пассивность израильских властей способствовала обстановке безнаказанности, где насилие растет без контроля. Поселенцы даже нападали на школы и семьи с маленькими детьми».
Он добавил, что будут приняты дополнительные меры по заморозке активов для борьбы с «этими ужасными нарушениями прав человека».
Под ограничения попали аванпосты Tirzah Valley Farm, Meitarim и Shuvi Eretz. Среди организаций, подпадающих под санкции, есть Amana, которая уже находится под давлением канадского правительства.
Amana принимала участие в создании многих поселений через свою дочернюю компанию Binyanei Bar Amana. Она заявляла о намерении привести миллион поселенцев на Западный берег.
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