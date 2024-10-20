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Новости Канадский флот участвует в операции NEON, направленной на введение санкций против Северной Кореи

Канадский флот участвует в операции NEON, направленной на введение санкций против Северной Кореи

Степан Артемьевский Окт 20, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канадский флот участвует в операции NEON, направленной на введение санкций против Северной Кореи отключены 1 Просмотров

Фрегат HMCS Ottawa отправился в Индо-Тихоокеанский регион для участия в операциях HORIZON и NEON, как сообщили в среду в Министерстве национальной обороны Канады.

 

«Развертывание фрегата HMCS Ottawa было результатом слаженной работы команды и наземного состава.

Уверен, что экипаж выполнит все поставленные задачи в Индо-Тихоокеанском регионе», — подчеркнул контр-адмирал Кристофер Робинсон, командующий Тихоокеанским флотом Канады.

Фрегат будет участвовать в совместных учениях с международными партнёрами, что продемонстрирует возможности Королевского флота Канады и подтвердит приверженность страны к обеспечению безопасности в данном регионе.

По объяснению министерства, операция HORIZON направлена на поддержание мира, стабильности и соблюдение международных норм, в то время как операция NEON представляет собой часть глобальных усилий по соблюдению санкций, введённых ООН против Северной Кореи.

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