Канадский флот участвует в операции NEON, направленной на введение санкций против Северной Кореи

Фрегат HMCS Ottawa отправился в Индо-Тихоокеанский регион для участия в операциях HORIZON и NEON, как сообщили в среду в Министерстве национальной обороны Канады.

«Развертывание фрегата HMCS Ottawa было результатом слаженной работы команды и наземного состава.

Уверен, что экипаж выполнит все поставленные задачи в Индо-Тихоокеанском регионе», — подчеркнул контр-адмирал Кристофер Робинсон, командующий Тихоокеанским флотом Канады.

Фрегат будет участвовать в совместных учениях с международными партнёрами, что продемонстрирует возможности Королевского флота Канады и подтвердит приверженность страны к обеспечению безопасности в данном регионе.

По объяснению министерства, операция HORIZON направлена на поддержание мира, стабильности и соблюдение международных норм, в то время как операция NEON представляет собой часть глобальных усилий по соблюдению санкций, введённых ООН против Северной Кореи.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.