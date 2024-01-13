Еще один шторм приближается к Монреалю

Монреаль готовится к третьему шторму менее чем за неделю. Еще один техасский шторм приближается к Квебеку как раз к выходным.

Ожидается, что он пройдет по тому же маршруту, что и тот, который начался во вторник. Окружающая среда и изменение климата Канада опубликовала специальные метеорологические прогнозы заранее, предупреждая о большем скоплении снега и, возможно, льда, ледяном дожде и ливневых дождях.

В Онтарио уже выпущены предупреждения о зимних штормах, ожидается выпадение снега толщиной от 15 до 30 сантиметров. Хотя все еще существует некоторая неопределенность, когда речь заходит о точном функционировании системы, похоже, что в Монреале снег может начаться ранним утром в субботу.

На данный момент в городе может наблюдаться потенциальное накопление 15 см снега. Еще большее количество снега может выпасть к северу от реки Святого Лаврентия в районах, которые уже покрылись снегом на 30-40 см после шторма во вторник.

Министерство окружающей среды Канады в очередной раз предупреждает автомобилистов отложить несущественные поездки, поскольку ожидаются опасные условия вождения.