Квебек отклоняет предложение о размещении вооруженных охранников в монреальских еврейских школах

Правительство Квебека отклоняет предложение нескольких местных политиков, которые призывали к получению специального разрешения, позволяющего еврейским школам и молитвенным домам нанимать вооруженных охранников.

Идея исходит из растущего чувства беспокойства после недавних нападений в еврейской общине, однако власти провинции говорят, что безопасность лучше оставить на усмотрение полиции.

Официальные лица, представляющие Кот-Сен-Люк, Хэмпстед, город Монт-Ройял и Кот-де-Неж, готовят план действий для решения проблем еврейской общины по поводу безопасности ее людей.

Среди мер, предусмотренных в черновом варианте плана, – предоставление еврейским школам и молитвенным домам временного разрешения нанимать сотрудников полиции, не занятых на службе, в качестве вооруженной охраны.

Согласно статистическим данным полиции Монреаля, опубликованным в среду, с 7 октября полиция получила 132 сообщения о преступлениях на почве ненависти и инцидентах на той же почве , направленных против еврейской общины.

В ноябре прошлого года ночью были обстреляны еврейские школы, а в синагогу в Доллард-дез-Ормо была брошена бутылка с зажигательной смесью.

Эта Юдин, вице-президент Квебекского Центра по делам Израиля и евреев (CIJA), сказала, что это предложение было лишь одной из нескольких идей, которые были представлены на рассмотрение.

“Эта идея – одна из многих, и, к сожалению, ее стоило изучить, потому что мы находимся в положении, когда нас беспокоит безопасность”, – сказал Юдин.

“Мы все еще ждем результатов расследования того, кто был ответственен за бутылки с зажигательной смесью, кто был ответственен за стрельбу в школе и что можно сделать, чтобы предотвратить ненависть и насилие, которые мы наблюдаем на наших улицах, выражения ненависти, подстрекательство к насилию против еврейской общины.”

Генри Топас, региональный директор квебекского отделения “Бнай Брит Канада”, сказал, что, по его мнению, бюджетные ограничения города могут привести в конечном итоге к сокращению полицейской деятельности вокруг еврейских учреждений и что имеет смысл иметь “преданного делу вооруженного сотрудника службы безопасности”, такого как отставной полицейский или не при исполнении служебных обязанностей.

В телефонном интервью во вторник утром мэр Хэмпстеда сказал, что еврейская община просила об этой мере в течение многих лет.

“Мы наблюдаем беспрецедентный уровень преступлений на почве ненависти в Монреале, и я думаю, что это очень странно, что в нашем обществе нам разрешено иметь вооруженную охрану, полицейских “, – сказал мэр Джереми Леви.

Однако эта идея была быстро отвергнута, сначала министром образования.

“Я не сторонник этого, и это не потому, что я нечувствителен к этой реальности. Я был в одной из школ, подвергшихся обстрелу, и я очень, очень хорошо понимаю чувство незащищенности, которое сейчас испытывает сообщество”, – сказал Бернард Дрейнвилл на пресс-конференции во вторник.

“Наличие вооруженной охраны в школах – это не то решение, которое мы хотим предложить”.

Затем вмешался министр общественной безопасности.

В письменном заявлении для CTV News Франсуа Боннардель сказал: “Не может быть и речи о том, чтобы разрешить охранникам носить оружие вблизи школ и мест отправления культа. Это создало бы важный прецедент, разрешив людям, не являющимся сотрудниками полиции, носить оружие в общественных местах. Мы понимаем озабоченность общин в контексте напряженности, вызванной конфликтом. В Квебеке полицейские силы несут ответственность за обеспечение безопасности общин в этом контексте, и мы полностью им доверяем”.