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Новости Хема-Квебек нуждается в дополнительной крови

Хема-Квебек нуждается в дополнительной крови

Виктория Христова Янв 13, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 45 Просмотров

В четверг Хема-Квебек объявила призыв к сдаче крови от людей с О-положительной и О-отрицательной группами крови.

 

Агентство объясняет, что сезон отпусков часто является сложной задачей для банка крови, поскольку все больше людей обращаются в больницы.

Хема-Квебек заявляет, что ее запасы крови достаточны, но ей необходимо увеличить свой банк для групп О-положительной и О-отрицательной.

Это связано с тем, что многие люди отменяют свои встречи с донорами из-за штормовых погодных условий последних нескольких дней.

Хема-Квебек просит всех доноров, которые не могут прийти на свои встречи, уделить время их отмене, чтобы освободить время для других.

Агентство заявляет, что оно будет максимально гибким для доноров из двух целевых групп крови, которые приходят без предварительной записи в центр или на донорский пункт.

Записаться на прием можно онлайн или по телефону 1-800-343-7264 (SANG).

Прежде чем отправиться на пункт сдачи крови, проверьте свое соответствие требованиям, обратившись в Службу донорства по телефону 1-800-847-2525 или посетив веб-сайт Héma-Québec.

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