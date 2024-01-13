Трудное возвращение в класс для учителей и учеников после забастовок

Это первая неделя возвращения в школу, но это не значит, что все учителя вернулись в класс.

По словам родителей и учеников средней школы Жанны Манс в Монреале, два учителя, один из которых занимался этикой, а другой преподавал математику, естественные науки, географию и историю, решили не возвращаться. У учителей нет энергии, они действительно выглядят так, будто находятся на грани эмоционального выгорания”, – рассказала ученица 5-й средней школы Мэй Лапойнт.

Родители говорят, что не понимают, почему один учитель курирует так много предметов. “Это немного рискованно для ребенка, потому что [учитель] на самом деле не сможет научить всему”, – сказал родитель Мурад Кебали. “Я выбираю специализацию. Учитель математики – это учитель математики”.

Кэтлин Лего, президент Монреальской ассоциации направлений развития образования (AMDES), говорит, что проблема наиболее очевидна на уровне среднего образования. “Люди, которые приходят и имеют меньший стаж работы, часто не получают доступа к должностям, которые, возможно, более интересны, где вы работаете с одним предметом”, – сказала она.

После прошлогодней массовой забастовки, в результате которой тысячи учителей вышли на улицу во время зашедших в тупик переговоров по коллективному соглашению, Лего говорит, что опасается возможной волны увольнений. “Если они увидят соглашение и скажут, что оно недостаточно хорошее, мы можем увидеть новые отставки, и это нас беспокоит”, – сказал он.

Во вторник правительство Квебека обнародовало свой план наверстывания упущенного на сумму 300 миллионов долларов, чтобы помочь студентам восстановиться после забастовок. “Мы используем все возможные средства, чтобы позволить нашим студентам преодолеть трудности, вызванные забастовками, и стараемся привести как можно больше этих студентов к успеху”, – заявил министр образования Бернард Дрейнвиль.

По оценкам министра, полмиллиона детей будут нуждаться в дополнительной помощи, добавив, что в течение следующих двух недель учителя будут оценивать своих учеников и давать рекомендации их родителям. Министерство заявляет, что оно обеспечит бесплатное внешкольное обучение, дополнительную языковую подготовку для студентов-иммигрантов, бесплатную летнюю школу для старшеклассников, и выделит деньги общественным группам.

Он сказал, что средства будут выделяться в зависимости от потребностей.