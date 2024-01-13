RCMP расследует, была ли поножовщина в квебекском ресторане связана с терроризмом

Нападение произошло 20 декабря в ресторане La Belle et La Boum в районе Сагеней-Чикутими, примерно в 180 километрах к северу от Квебека.

Сотрудник ресторана Ахмед Мэй, 30 лет, был арестован после того, как трое его коллег были ранены в результате нападения на них с ножом в руке.

Сержант местной полиции, Шарль Пуарье, подтвердил сегодня в электронном письме, что полиция проводит расследование, чтобы определить, было ли нападение связано с терроризмом.

Мэй предъявлены многочисленные обвинения, в том числе по трем пунктам обвинения в покушении на убийство и нападении при отягчающих обстоятельствах на двух блюстителей порядка.

Суд состоится уже на следующей неделе.