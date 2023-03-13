Тим Хортонс пояснил, что выигрыши, выпавшие десяткам клиентов, просто ошибка

Клиенты выиграли крупные суммы, Тим Хортонс выигрыш не выплатил, но извинился — ошибочка вышла, бывает, не расстраивайтесь, ещё когда-нибудь повезёт...

Многим жителям Квебека известен традиционный конкурс-лотерея Тим Хортонса (Tim Hortons) Déroule pour gagner (Разверни и выиграй). Суть конкурса в том, что при покупке продуктов в Тим Хортонсе на определённую сумму клиент имеет право сыграть в лотерею — он получает билетик со скрытым от глаз номером, который открывает и, если человеку повезёт, он может выиграть крупные суммы, даже автомобиль. Или же получить право на бесплатную повторную игру, или же выиграть право на покупку кофе и булочек на определённую сумму… У клиента есть возможность сыграть постредством карточки Тим Хортонса, через приложение, просто в кафе и т. д.

Лотерею заведение разыгрывает вот уже много лет и, вроде бы, особых жалоб на неё раньше не было. Проблемы начались в марте этого года. Во-первых, один житель Нью-Брунсвика сообщил, что он выиграл 10 тысяч долларов, но что Тим Хортонс отказался оплачивать выигрыш, пояснив, что речь шла о технической ошибке, не более.

Казалось бы, случай единичный и яйца выеденного не стоил бы, если бы с 6 марта очередное издание этой лотереи не пришло в Квебек. И вот тут началось…

Уже 9 марта житель муниципалитета L’Ange Gardien, в квебекском районе Утауаи пожаловался, что на его приложение пришло уведомление о выигрыше в 10 тысяч долларов, но через короткое время это уведомление заменилось на сообщение о том, что он выиграл «повторную бесплатную попытку, не требующую покупки продуктов».

Затем жалобы посыпались лавиной. Десятки квебекских клиентов Тим Хортонса стали сообщать о выигрышах такой же суммы, после чего фирма выигрыш отменяла, приносила извинения и предлагала бесплатную попытку сыграть на удачу.

В конце недели Тим Хортонс официально пояснил, что в понедельник, 6 марта, при запуске очередного тиража лотерии имела место техническая ошибка, в результате которой несколько десятков человек получили ошибочные уведомления о крупных выигрышах.

Но независимые эксперты по маркенгу с объяснением Тим Хортонс не соглашаются — игрока не интересует причина, по которой на его билет выпал выигрыш — игрок получил соответствующее уведомление, порадовался, а потом на него ушат холодной воды вылили… По мнению экспертов, Тим Хортонс обязан взять на себя обязательство оплатить выигрыши.

С другой стороны, пока неизвестно, сколько человек получили такие сообщения, какая общая сумма была ошибочно присуждена и что конкретно произошло. Хотя розыгрыш начался 6 марта, лотерея до сих пор разыгрывается и розыгрыш продолжится до 2 апреля (но Тим Хортон заверил, что ошибка исправлена).

Управление алкоголя и азартных игр Квебека пока заявило, что взяло дело на контроль и расследует обстоятельства происшествия. Это же Управление обращается ко всем жителям Квебека, которые стали жертвой ошибки, обращаться c жалобой непосредственно к ним, как к государственной организации, которая контролирует подобные конкурсы и лотереи. Сайт управления : Nous joindre – Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ) (gouv.qc.ca)