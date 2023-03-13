Возможно ли вести эффективную борьбу с крысами в Монреале?

На каждого горожанина – представителя человечества, приходится две-три крысы. И соотношение постоянно меняется в пользу четвероногих-хвостатых.

Тема далеко не самая приятная, но, к сожалению, необходимая.

Проблема вредных грызунов в Монреале стоит остро. В первую очередь из-за неряшливости, бросания людьми объедков и пищевых отходов всюду, когда человеку лень пройти несколько шагов до мусорного ящика, из-за безответственности магазинов и лавок, где в огромных количествах складируют те же пищевые отходы у задней стенки магазина, а забирают их службы уборки раз в неделю, да и по другим причинам, включая неправильное складирование еды во внутренних помещениях, что привлекает крыс и мышей.

В настоящее время в Монреале насчитывается от четырёх до шести миллионов крыс, то есть, в два-три раза больше жителей. Как правило, крысы обустраиваются в канализационных трубах, откуда и совершают вылазки. И, как правило, грызуны прячутся в пространстве за полуразбитыми и дырявыми трубами, в местах, где земля осела, где остались небольшие пещерки, в которых так удобно создать гнёздышко.

Кроме ветхой канализационной системы на рост поголовья крыс влияет и увеличение строительных площадок, где создаётся много удобных мест для проживания крыс, где на местах рабочие оставляют или выбрасывают объедки.

Монреальские законодатели решили, наконец-то, серьёзно взяться за решение вопроса. Во-первых рассматривается предложение оппозиционных депутатов о замене всех баков, предназначенных для пищевых отходов, на баки, где крышка тщательно закрывается. Во-вторых, рассматривается возможность выделения части городского бюджета на более частые операции по ликвидации крысиного поголовья и на меры по герметизации дыр, из которых грызуны выходят по ночам на поверхность.

Рассматриваются также предложения о штрафах владельцам переполненных мусорных баков, которые невозможно плотно закрыть. Такие штрафы показали свою эффективность в Нью Йорке.

Кроме того, город призывает монреальцев осложнить жизнь крысам, взяв за привычку делать следующее (насколько этим меры эффективны и удобны для жителей, не нам судить):

Жителям предлагается не выкидывать пищевой мусор в баки немедленно, а ждать дня сбора мусора, выкладывая объедки и остатки еды в тот день, когда приезжает мусоросборщик.

Город просит не переполнять баки, следить за тем, чтобы крышка плотно закрывалась, заменять ветхие баки, в которых образовались трещины — баки выдаются бесплатно в офисах экослужб.

Компостировать пищевые отходы в особых резервуарах, которые тоже можно получить в экослужбе. Компост всегда пригодится на огородах, которых много и в городской черте.

Не выбрасывать на тротуар объедки, огрызки, промасленные коробки, упаковки, бумагу, остающиеся после перекуса на улице. (Ну, тут, сколько не призывай, каждый из нас видел, как человек выходит, скажем, из метро, и выкидывает скомканную бумагу на улице, лень ему к мусорному ящику подойти).

Следить за состоянием заднего двора и газонов перед домом: подстригать траву летом, так как высокая трава — прекрасное прибежище для крыс; чинить и ремонтировать деревянную обшивку стен, затыкать щели и дыры в почве.

Не забудем, что одна крысиная мама приносит в год до шести помётов, в каждом из них от шести до двенадцати крысёнышей, то есть, всего в год у одной крысы рождается примерно полсотни детишек. И если даже половина из них выживет и даст потомство в этом же году (а это обычный ритм размножения у крыс), то через год-два одна пара станет прародителем до пяти тысяч крыс!

Как изгнать крыс из подвала собственного дома? Вызов экстерминаторов довольно дорог, но часто неизбежен. Но можно прибегнуть и к домашним средствам — от засыпания битого стекла в места, которые облюбовали крысы, до включения на полную мощность музыки, а из-за шума и вибрации крысы тут же уходят. Впрочем, они вернутся, как только всё стихнет. Город рекомендует также связываться с городской администрацией по телефону 311 в случае обнаружения крыс вокруг жилого помещения.