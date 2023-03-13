Возможно ли вести эффективную борьбу с крысами в Монреале?
Тема далеко не самая приятная, но, к сожалению, необходимая.
Проблема вредных грызунов в Монреале стоит остро. В первую очередь из-за неряшливости, бросания людьми объедков и пищевых отходов всюду, когда человеку лень пройти несколько шагов до мусорного ящика, из-за безответственности магазинов и лавок, где в огромных количествах складируют те же пищевые отходы у задней стенки магазина, а забирают их службы уборки раз в неделю, да и по другим причинам, включая неправильное складирование еды во внутренних помещениях, что привлекает крыс и мышей.
В настоящее время в Монреале насчитывается от четырёх до шести миллионов крыс, то есть, в два-три раза больше жителей. Как правило, крысы обустраиваются в канализационных трубах, откуда и совершают вылазки. И, как правило, грызуны прячутся в пространстве за полуразбитыми и дырявыми трубами, в местах, где земля осела, где остались небольшие пещерки, в которых так удобно создать гнёздышко.
Кроме ветхой канализационной системы на рост поголовья крыс влияет и увеличение строительных площадок, где создаётся много удобных мест для проживания крыс, где на местах рабочие оставляют или выбрасывают объедки.
Монреальские законодатели решили, наконец-то, серьёзно взяться за решение вопроса. Во-первых рассматривается предложение оппозиционных депутатов о замене всех баков, предназначенных для пищевых отходов, на баки, где крышка тщательно закрывается. Во-вторых, рассматривается возможность выделения части городского бюджета на более частые операции по ликвидации крысиного поголовья и на меры по герметизации дыр, из которых грызуны выходят по ночам на поверхность.
Рассматриваются также предложения о штрафах владельцам переполненных мусорных баков, которые невозможно плотно закрыть. Такие штрафы показали свою эффективность в Нью Йорке.
Кроме того, город призывает монреальцев осложнить жизнь крысам, взяв за привычку делать следующее (насколько этим меры эффективны и удобны для жителей, не нам судить):
- Жителям предлагается не выкидывать пищевой мусор в баки немедленно, а ждать дня сбора мусора, выкладывая объедки и остатки еды в тот день, когда приезжает мусоросборщик.
- Город просит не переполнять баки, следить за тем, чтобы крышка плотно закрывалась, заменять ветхие баки, в которых образовались трещины — баки выдаются бесплатно в офисах экослужб.
- Компостировать пищевые отходы в особых резервуарах, которые тоже можно получить в экослужбе. Компост всегда пригодится на огородах, которых много и в городской черте.
- Не выбрасывать на тротуар объедки, огрызки, промасленные коробки, упаковки, бумагу, остающиеся после перекуса на улице. (Ну, тут, сколько не призывай, каждый из нас видел, как человек выходит, скажем, из метро, и выкидывает скомканную бумагу на улице, лень ему к мусорному ящику подойти).
- Следить за состоянием заднего двора и газонов перед домом: подстригать траву летом, так как высокая трава — прекрасное прибежище для крыс; чинить и ремонтировать деревянную обшивку стен, затыкать щели и дыры в почве.
Не забудем, что одна крысиная мама приносит в год до шести помётов, в каждом из них от шести до двенадцати крысёнышей, то есть, всего в год у одной крысы рождается примерно полсотни детишек. И если даже половина из них выживет и даст потомство в этом же году (а это обычный ритм размножения у крыс), то через год-два одна пара станет прародителем до пяти тысяч крыс!
Как изгнать крыс из подвала собственного дома? Вызов экстерминаторов довольно дорог, но часто неизбежен. Но можно прибегнуть и к домашним средствам — от засыпания битого стекла в места, которые облюбовали крысы, до включения на полную мощность музыки, а из-за шума и вибрации крысы тут же уходят. Впрочем, они вернутся, как только всё стихнет. Город рекомендует также связываться с городской администрацией по телефону 311 в случае обнаружения крыс вокруг жилого помещения.