На восточное и западное побережья США обрушились мощные циклоны

Чрезвычайные погодные условия сложились на западном и восточном побережьях США.

Чрезвычайные погодные условия сложились на западном и восточном побережьях США. При этом, на Калифорнию обрушился циклон, принесший настолько мощные ветры, ливни, паводки и атмосферные реки, что в штате пришлось ввести чрезвычайное положение.

Одновременно на восточном побережье также бушует циклон, который принес сюда снегопады. Пока в Калифорнии, где действует режим ЧС, продолжаются паводки, которые уже привели к человеческим жертвам, на Восточное побережье надвигается отдельный циклон, приносящий с собой снегопады.

Отметим, атмосферной рекой называют узкие области влажности, сконцентрированные в атмосфере, содержащие значительное количество водяного пара. При этом циклон снова пройдёт через всю страну. Ситуация на сегодня такова: перекрыты отдельные участки одной из крупных автомагистралей, есть угроза обрушения крыш, а один склад уже начал рушиться.

Напомним: многие населённые пункты там в последние недели пережили несколько бурь и до сих пор пытаются «откопаться» — а сегодня к ним пришло такое: на обледневших дорогах заносит автомобили, местами заблокирована трасса 5.

В округе Санта-Круз объявлена угроза наводнения: сотрудники управления шерифа обходят дома, призывая людей эвакуироваться. А в городке Сокел внезапный паводок уже частично размыл главную улицу.

Тем временем в городе Окленд власти начали расследование, дабы установить, обрушилась ли крыша вот этого склада из-за погодных условий. В данном случае без жертв не обошлось.