Все платные парковки: выбор, который может отпугнуть семьи от Монреаля

Отмена всех бесплатных парковок в Монреале может привести к бегству семей с острова в пригород, опасаются оппозиционеры в мэрии и объединение владельцев недвижимости.

Региональный экологический совет Монреаля во вторник обнародовал свою свежую идеюпо улучшению управления парковками города. Его флагманское предложение состоит в том, чтобы к 2035 году сделать все уличные парковочные места платными.

По мнению лидера официальной оппозиции Арефа Салема, Монреаль еще не достиг этого. Эта позиция совпадает с позицией команды Валери Планте, которая заверила, что расценки на все парковки будут опубликованы не завтра.

«Я не знаю, когда мы туда доберемся, но на данный момент мы хотим, чтобы семьи остались в Монреале. Это предложение, по сути, является способом заставить их покинуть город», – пояснил генеральный директор Ensemble Montréal в кулуарах брифинга для прессы во вторник.

Марк-Андре Плант, представитель корпорации владельцев недвижимости Квебека (CORPIQ), разделяет эту точку зрения. Он считает, что такое решение может повлиять на семьи, которые уже пострадали от инфляции.

«Будут ли семьи рассматривать это как привлекательность для проживания на острове и не будут ли они рассматривать это как препятствие для проживания на острове? ” – спросил он.

Он также считает, что плата за парковку на улице может сделать мегаполис менее привлекательным, чем пригородные города.

«Когда мы проводим политику, повышающую уровень налогообложения, это создает определенные искажения в стоимости жилья, которое находится за пределами острова Монреаль»,-пояснил он.

Однако, по словам Плант, обсуждение должно касаться не только уличной парковки. «Если город хочет пересмотреть всю свою парковочную политику, он также рассмотрит условия, связанные с новым строительством парковок»,-пояснила она.

В последнем, в частности, говорится о требованиях к строительству определенного количества частных парковок на одно жилое помещение. Она не желает, чтобы плата за парковку на улице компенсировалась парковкой на частной территории.

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