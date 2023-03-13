Безработица в Канаде в феврале сохранилась на уровне 5%

Увеличение занятых было зафиксировано, в частности, в частном секторе.

Безработица в Канаде в январе 2023 года составила 5%, как и в январе, свидетельствуют данные Статистического управления страны. Показатель находится на 0,1 п.п. выше рекордно низкого уровня в 4,9%, зафиксированного в июне и июле.Число занятых в экономике Канады в прошлом месяце выросла на 22 тыс., или на 0,1%, после роста на 120 тыс. месяцем ранее. Число занятых среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет изменилось незначительно.

Занятость населения (отношение численности занятого населения к общей численности населения обследуемого возраста) составила 65,7% как и месяцем ранее.

Увеличение занятых было зафиксировано, в частности, в частном секторе.

Коэффициент безработицы определяет процент от общей рабочей силы, которая является безработной, но активно ищущей работу и готовых работать в Канаде.

Высокий процент свидетельствует о слабости на рынке труда. Низкий процент является позитивным показателем для рынка труда в Канаде и следует воспринимать как положительный/Бычий фактор для CAD.