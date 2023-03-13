Безработица в Канаде в феврале сохранилась на уровне 5%

Занятость населения (отношение численности занятого населения к общей численности населения обследуемого возраста) составила 65,7% как и месяцем ранее.
Увеличение занятых было зафиксировано, в частности, в частном секторе.
Коэффициент безработицы определяет процент от общей рабочей силы, которая является безработной, но активно ищущей работу и готовых работать в Канаде.
Высокий процент свидетельствует о слабости на рынке труда. Низкий процент является позитивным показателем для рынка труда в Канаде и следует воспринимать как положительный/Бычий фактор для CAD.