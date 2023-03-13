Канадские учёные выяснили причину суицидальных наклонностей у детей

Канадские учёные выяснили, что у детей 9-11 лет, проводящих много времени со смартфонами, повышается риск суицидальных наклонностей в подростковом возрасте.

К такому выводу пришли специалисты Университета Торонто по результатам исследования, проведённого с участием 12 тысяч мальчиков и девочек, за которыми наблюдали в течение двух лет, оценивая их настроение с помощью опросов.

Отмечается, что каждый дополнительный час, затраченный на игры, просмотр видео, общение в соцсетях, мессенджерах и видеочатах, повышал риск суицидального поведения. При этом авторы работы предостерегают от запрета использования гаджетов, ведь они являются важным элементом социализации.

Родителям рекомендуется смягчать риски для психического здоровья детей, проводя беседы о правильном использовании смартфонов и показывая пример здорового использования электронных устройств. После пандемии это особенно актуально, поскольку использование гаджетов выросло почти в два раза.

В ходе исследования были собраны данные о времени использования экрана почти 12 тысяч детей в возрасте 9–11 лет. За ними наблюдали в течение двух лет. Дети, которые проводили больше времени в телефоне, спустя два года имели больше суицидальных наклонностей, которые оценивали с помощью опросов.

Кроме того, каждый дополнительный час, потраченный на просмотр видео, видеоигры, обмен текстовыми сообщениями и общение в видеочатах, приводил к более высокому риску суицидального поведения.

Авторы отметили, что время у экрана может иметь важные преимущества для образования и социализации, поэтому не стоит запрещать использовать смартфоны. Тем не менее, родители должны попытаться смягчить неблагоприятные риски для психического здоровья детей: регулярно беседовать с ними об использовании экрана и самим показывать детям пример здорового использования смартфонов.