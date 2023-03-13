Число буровых установок в Канаде резко сократилось

Число действующих буровых установок в Канаде снизилось до 226, следует из данных, опубликованных 10 марта компанией Baker Hughes.

За неделю с 3 по 10 марта число активных буровых установок в Канаде уменьшилось на 23 — до 223.

За неделю число нефтяных буровых снизилось на 19 — до 139 единиц.

Число газовых буровых за неделю уменьшилось на четыре — до 84 единиц.

Число буровых в провинции Альберта снизилось на 18 — до 166 единиц.

Напомним, после снижения числа буровых в конце 2021 года их число начало восстанавливаться. К 25 февраля 2022 года их количество достигло локального максимума в 224 единиц, после чего началось падение.