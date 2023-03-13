В Хорватию прибыл фрегат Королевского военно-морского флота Канады

Фрегат Королевского военно-морского флота Канады «Канадский корабль Его Величества» «Фредериктон» вошел в городскую гавань Сплита.

Фрегат примет пробудет в Сплите с 12 по 16 марта, где вместе с другими кораблями 2-й постоянной морской группы НАТО (SNMG2) примут участие в операции «REASSURANCE».

Посольство Канады сообщило, что HMCS Fredericton — это фрегат класса Halifax, который находится на вооружении с 1994 года и может эффективно реагировать на различные оперативные непредвиденные обстоятельства, как в Канаде, так и за рубежом.

Ранее Министерство обороны Хорватии сообщало, что корабли НАТО посетят Хорватию в рамках совместных учений, которые должны пройти в море.

В состав группы входят командный корабль, эсминец RM USS «James e Williams» (DDG-95), греческий фрегат RM HS «Psara» (F-454), турецкий фрегат RM TCG «Barbados» (F-244) корабль из Нидерландов RM HNLMS «De Zeven Provincien» (F-802) и фрегат канадской RM HMCS «Fredericton» (F-337).

В вопросах энергетики Хорватия на данный момент является одной из самых важных стран в Европе, заявил помощник министра по международным делам министерства энергетики США Эндрю Лайт.

Он добавил, что Загреб был очень дальновидный и заранее создал терминалы СПГ, а сейчас разрабатываются планы по увеличению их мощностей.

«Посмотрите на свой потенциал с точки зрения солнечной, ветровой или геотермальной энергии. Всё это обеспечивает чистую энергию, и это сочетание, которого не смогла достичь ни одна другая страна в Европе. Мы считаем, что Хорватия определенно находится на пути к тому, чтобы стать экспортером экологически чистой энергии в регионе и очень стабильным поставщиком энергии в Европе», — подчеркнул он.