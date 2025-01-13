Тяжелый урок: тысячи «неквалифицированных» учителей в школах Квебека

Моник Генри уже более двух десятилетий преподает английский язык в Квебеке, не имея официальной сертификации. Как учителю, не имеющему юридической квалификации, ей пришлось учиться своей профессии нелегким путем.

Когда она начала преподавать в 2006 году, ей приходилось бороться с неуправляемыми учениками. Так как она не прошла университетскую программу обучения, она не научилась методам управления классом.

«Ты как бы делаешь это на лету и учишься со временем», – говорит 46-летняя Генри, которая преподает английский как второй язык в средней школе в Сен-Жероме, Квебек, по годичному контракту. «Если у вас возникают проблемы, вы как бы предоставлены сами себе».

Генри – один из растущего числа не имеющих юридической квалификации учителей в школах Квебека, на которых, по словам экспертов в области образования, правительство провинции все больше полагается, поскольку нехватка учителей становится все более острой, ставя под угрозу качество образования и истощая школьный персонал.

Учителя, не имеющие законной квалификации, могут иметь университетские дипломы по непедагогическим предметам или вообще не иметь послешкольного образования. Они могут быть представителями самых разных профессий, но их объединяет одно: они не имеют официальной сертификации провинциального правительства на право преподавания.

Женевьев Сируа, профессор школьного менеджмента в Университете TÉLUQ, согласна с этим. «Сейчас мы очень зависим от учителей, не имеющих законной квалификации». По ее словам, в 2015 году в Квебеке насчитывалось около 15 000 несертифицированных учителей; это число удвоилось менее чем за десять лет.

Хотя несертифицированные учителя сильно различаются по профессиональному опыту, Сируа говорит, что те, кто не имеет надлежащей подготовки, могут препятствовать обучению учеников.

«Представьте себе первоклассника, которому нужно научиться читать и писать, а он попадает к учителю, не знающему педагогических принципов, чтения и письма ….. Когда речь идет о трудных учениках, мы сразу же видим возможные последствия», – говорит она.

В Монреале несертифицированный учитель 47-летний Матье Теорет (Matthieu Théorêt) ранее имел два долгосрочных контракта, но предпочитает работать на замену. По его словам, несертифицированные учителя часто выходят на работу после начала учебного года, не имея времени на подготовку. Это означает, что во многих случаях они зависят от классной работы и информации, предоставленной их коллегами.

Некоторые учителя монреальской средней школы, в которой работает Теорет, помогали ему в прошлом учебном году, но были слишком заняты – или измотаны – чтобы помочь в этом году. Он их не винит. «Они отвлекались от своей работы, чтобы помочь мне и другим учителям, которые пришли до меня, и они были измотаны», – говорит он, признаваясь, что иногда чувствует себя обузой.

По словам Сируа, по просьбе провинции были созданы новые университетские программы для ускоренной сертификации учителей, а правительство выдает временные лицензии на преподавание студентам, обучающимся по программам подготовки учителей.

Однако у учителей, не имеющих законной квалификации, мало стимулов для получения сертификата, говорит Валери Харнуа, кандидат наук из Университета Лаваля, изучающая, как провинция решает проблему нехватки учителей. По ее словам, спрос на учителей настолько велик, что несертифицированные люди получают обычную работу и почти такую же зарплату, как и учителя с дипломами и лицензиями.

«С финансовой точки зрения очень мало преимуществ в том, чтобы иметь юридическую квалификацию», – сказала Харнуа.

В заявлении департамента образования говорится, что Квебек тратит миллионы долларов на привлечение и удержание работников: 39,6 миллиона долларов на то, чтобы сделать более привлекательными должности с частичной занятостью, 37 миллионов долларов на то, чтобы удержать учителей-пенсионеров на работе, и еще 37 миллионов долларов на поддержку преподавательского состава.

Генри находится на пути к получению лицензии учителя. Несколько лет назад она временно оставила преподавание, чтобы устроиться на работу диспетчером службы 911, но ее привлекла новая программа дистанционного обучения на степень бакалавра в Шербрукском университете. «Я всегда хотела стать преподавателем», – говорит она.

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