Чтиво сегодняшнего дня: книжные новинки

Книжные новики наступившего года

Донато Карризи представляет новую захватывающую книгу «Воспитание бабочек» — идеальный подарок к праздникам. Это самостоятельная история, не связанная с предыдущими работами автора. В центре сюжета — загадочный пожар, уничтоживший шале посреди ночи. Это событие становится переломным моментом в жизни одной из матерей, отправивших своих дочерей на зимний отдых.

Серена, главная героиня, всегда была далека от материнства, даже после рождения дочери. Она — успешная и амбициозная сотрудница инвестиционного банка, прозванная «белокурой акулой». Ее жизнь, казалось бы, идеальна: независимость, карьера, полный контроль над собой. Но после трагедии ее упорядоченный мир рушится, погружаясь в пучину кошмара.

Что такое материнский инстинкт? Почему он оказывается сильнее всего — презрения, отчаяния, судьбы и даже огня? Эти вопросы становятся ключевыми в истории, где героиня сталкивается с испытаниями, меняющими ее навсегда.

Оксана Даровская стала настоящим открытием этого года. Ее произведение «Москва. Квартирная симфония» на протяжении всей осени занимало лидирующие позиции в рейтингах продаж. Творчество автора — это яркий образец литературы, созданной увлеченными людьми. В своей новой книге «Неоконченный танец» Даровская вновь уводит читателя в мир московских улочек и переулков: Старый Арбат, Поварская, Малый Кисловский… Здесь мелодия любимого города переплетается с ностальгическими воспоминаниями бывшей актрисы и современными ритмами молодежной культуры.

Главная героиня, Берта Ульрих, в прошлом — прима драматического театра. Она эксцентрична, своенравна и невероятно одарена. Поддавшись порыву, Берта отказывается от роли, предложенной молодым режиссером, покидает театр и, казалось бы, теряет все. Однако спустя годы судьба сводит ее с Кириллом и Катей, молодой парой, полной надежд и любви. Именно тогда Берта, вопреки обстоятельствам, находит свой шанс на счастье.

Радует, что произведения Пола Линча стали активно переводить и публиковать на русском языке. В ноябре вышла его книга «По ту сторону моря», а уже в конце декабря читатели смогут познакомиться с новинкой — «Благодать».

Перед нами история четырнадцатилетней Грейс. В один холодный день мать выгоняет её из дома, обрезает волосы, заставляет надеть мужскую одежду и отправиться в путь — иначе в Ирландии времён Великого голода ей не выжить. Так начинается её захватывающая одиссея через жестокий мир, описанная в гипнотической прозе, которая «течёт, словно качественный ирландский виски»…

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