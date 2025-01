Брат Джастина Трюдо заявил, что его брат был фигурой в чужой игре

Брат Джастина Трюдо, Кайл Кемпер, утверждает, что его собрат был пешкой в чужой игре. 7 января в передаче Just the News, No Noise он заявил, что Джастин не принимал самостоятельных политических решений, когда занимал пост премьер-министра Канады.