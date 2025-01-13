Брат Джастина Трюдо заявил, что его брат был фигурой в чужой игре

Брат Джастина Трюдо, Кайл Кемпер, утверждает, что его собрат был пешкой в чужой игре. 7 января в передаче Just the News, No Noise он заявил, что Джастин не принимал самостоятельных политических решений, когда занимал пост премьер-министра Канады.

“По моему мнению, ему предоставили заранее подготовленный текст, и он сыграл роль квотербека, – заметил Кемпер. – Он не является тем, кто фактически решает исход ситуации”.

“Его отставка подобна уходу квотербека на пенсию в этой игре… те, кто на самом деле формирует ход событий, продолжат это делать”, – добавил он, не уточнив, кто именно имеет такое влияние.

В американском футболе стартовый квотербек выполняет функции лидера игровой группы, но не заменяет собой всю команду или тренера.

К 6 января Джастин Трюдо объявил о своей отставке с поста лидера Канады, оставаясь премьер-министром до выборов нового главы партии. Он возглавляет Либеральную партию с 2013 года и страну с 2015 года.

Важно заметить, что в Канаде главную роль играет не премьер-министр, а генерал-губернатор, представляющий королевскую власть. Без его согласия серьезные решения не могут быть приняты.

К тому же, ни генерал-губернатор Канады, ни король Карл III пока не прокомментировали желание избранного президента США Дональда Трампа сделать Канаду штатом США.

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