Гуляем по Монреалю: несколько интересных объектов нашего города

Короткие рассказы о некоторых интересных местах нашего города

Фонтан Борьбы расположен в Монреале, на площади Jean-Paul-Riopelle. Этот бронзовый шедевр был создан канадским художником Жаном-Полем Риопелем и представлен публике в 1969 году. Композиция фонтана включает в себя фигуры абстрактных форм в центре, а по сторонам – образы животных и людей. Фонтан Борьбы является одним из самых уникальных фонтанов в мире, и его «уникальность» проявляется в восхитительном шоу, проходящем ежедневно с 19:00 до 23:00. Каждое представление длится 30 минут и повторяется в течение указанного времени. Вначале из фонтана начинает вырываться струя воды, затем поднимается пар, который медленно окутывает всю площадь. После его рассеивания вокруг статуи возникает огонь, который горит в течение 7 минут. У посетителей складывается впечатление, что пламя исходит прямо из воды. Это небольшое представление оставляет яркие воспоминания на долгое время.

Международный аэропорт Мирабель находится в провинции Квебек, в 39 километрах к северо-западу от Монреаля. Его открытие состоялось 4 октября 1975 года, приуроченное к Летним Олимпийским играм 1976 года. Аэропорт, на услуги которого опирались 23 авиакомпании, имел две взлетно-посадочные полосы и предназначался для международных рейсов. Архитектурный облик терминала, представляющий собой кубическое здание из темного стекла на бетонном основании, был удостоен высоких оценок на Международной выставке «Экспо-67». Это был крупнейший аэропорт в мире, рассчитанный на обработку шести миллионов пассажиров ежегодно. Однако его удаленность и слабая транспортная инфраструктура сделали Мирабель менее привлекательным для пассажиров и авиаперевозчиков. Планировалось поэтапное обновление аэропорта к 2025 году, но политические разногласия привели к замораживанию проекта. С 31 октября 2004 года аэропорт в основном используется для грузовых операций.

Дворец искусств является ключевой площадкой для различных выставок и мероприятий в Монреале. Он находится в восточной части городского центра, между улицами Святой Екатерины и Мейсонвью. Этот культурный комплекс был разработан и возведен по инициативе мэра Жана Драпау в рамках расширения культурной инфраструктуры города. Открытие первой части комплекса состоялось 21 сентября 1963 года, а со временем был добавлен театральный корпус. Обновленный комплекс открыл свои двери 28 мая 1992 года, а в 2011 году к нему присоединился зал для выступлений симфонического оркестра Монреаля. Сегодня Дворец искусств состоит из пяти зданий, которые соединены подземным торговым центром с доступом к метро. В его состав входят опера, театр, кинотеатр, камерная сцена, выставочные залы и музей современного искусства. На прилегающей территории расположены прекрасный фонтан и различные водные каскады. Здесь регулярно проходдят увлекательные события, среди которых можно выделить Международный фестиваль Джаз-де-Монреаль, который проводится каждое лето.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.