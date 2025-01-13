Forbes: «женщины-предприниматели» в Канаде опережают мужчин по темпам

Согласно статье в журнале Forbes, исследование, проведенное учеными из Университета Торонто, показало, что в Канаде наблюдается значительный рост числа женщин-предпринимателей.

Профессор экономики Хельга Бьёрнсдоттир, руководитель исследования, представила впечатляющие данные.

За последние пять лет количество женщин в бизнесе выросло на 27%, в то время как число мужчин-предпринимателей увеличилось лишь на 8%. Однако препятствия на пути к успеху для женщин остаются актуальными.

«Финансовые учреждения по-прежнему проявляют гендерные предвзятости при оценке бизнес-идей. Женщины, особенно не имеющие поддержки в семье, сталкиваются с дополнительными трудностями при получении кредитов», — подчеркивает профессор Бьёрнсдоттир.

Исследование показало, что даже при наличии аналогичных бизнес-планов женщины получают финансирование на 35% реже, чем их коллеги-мужчины. Эксперты называют это явление «невидимым барьером». Тем не менее, канадские бизнесвумен активно развивают свои проекты, проявляя инновационность и устойчивость.

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