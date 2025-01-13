Канада может остановить поставки в США энергии, если США введут пошлины

Канада может прекратить экспорт электроэнергии и других энергетических ресурсов в США, если президент Дональд Трамп решит ввести 25% импортные пошлины на товары из Канады. Об этом 12 января сообщила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли в интервью CTV.

Она уточнила, что канадские власти обсудят возможность сокращения или полного прекращения поставок энергоресурсов и электричества в США на этой неделе.

При этом Жоли отметила, что диалог будет проведен не только с главами канадских провинций, но и с представителями Республиканской партии США.

«Все варианты остаются открытыми», — добавила она, подчеркивая, что различные меры реагирования рассматриваются соответствующими органами канадского правительства.

На данный момент Канада поставляет в США более 60% своей нефти и 85% электроэнергии.

Ранее избранный президент США заявил о намерении ввести 25% пошлины на все товары из Канады и Мексики с первого дня своего президентства, объясняя это необходимостью борьбы с нелегальной миграцией и преступностью, исходящей из этих стран.

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