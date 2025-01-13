Профессор из Торонто рассказал о выгодах интеграции мигрантов для экономики

Как сообщают канадские ученые, правильная интеграция мигрантов может помочь решить множество социально-экономических задач. «Наши выводы демонстрируют, что при надлежащем подходе к адаптации новых жителей можно не только заполнить имеющиеся вакансии, но и существенно увеличить налоговые поступления», – утверждает профессор Холлингворт.
В процессе исследования ученые выявили два разных подхода к миграционной политике. Сторонники открытых границ ссылаются на успешный опыт Канады, которая приняла около 30% всех легальных мигрантов Северной Америки за последние годы, в то время как их противники призывают к ужесточению законодательства.
Опросы, проведенные группой, показали, что 85% местных жителей обеспокоены текущей миграционной ситуацией. Тем не менее, эксперты подчеркивают, что с грамотным управлением потоками мигрантов и эффективной системой интеграции, приток новых людей может стать ключевым фактором для экономического роста.
«Мы советуем совмещать разумную открытость с тщательно продуманным контролем, чтобы достичь баланса между экономическими потребностями и общественной безопасностью», – заключает Холлингворт.
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