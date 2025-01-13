Профессор из Торонто рассказал о выгодах интеграции мигрантов для экономики

Под руководством профессора Зейна Холлингворта группа исследователей Университета Торонто провела значительное исследование влияния миграции на экономики развитых стран. Результаты исследования были обнародованы в журнале Nature Social Science.

Как сообщают канадские ученые, правильная интеграция мигрантов может помочь решить множество социально-экономических задач. «Наши выводы демонстрируют, что при надлежащем подходе к адаптации новых жителей можно не только заполнить имеющиеся вакансии, но и существенно увеличить налоговые поступления», – утверждает профессор Холлингворт.

В процессе исследования ученые выявили два разных подхода к миграционной политике. Сторонники открытых границ ссылаются на успешный опыт Канады, которая приняла около 30% всех легальных мигрантов Северной Америки за последние годы, в то время как их противники призывают к ужесточению законодательства.

Опросы, проведенные группой, показали, что 85% местных жителей обеспокоены текущей миграционной ситуацией. Тем не менее, эксперты подчеркивают, что с грамотным управлением потоками мигрантов и эффективной системой интеграции, приток новых людей может стать ключевым фактором для экономического роста.

«Мы советуем совмещать разумную открытость с тщательно продуманным контролем, чтобы достичь баланса между экономическими потребностями и общественной безопасностью», – заключает Холлингворт.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.