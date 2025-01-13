С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Вообще, зима – сезон и холода, и волшебства, снежных заносов и приятных сюрпризов. Сезон разный, в котором каждый может и должен найти что-то приятное. Ну, вот, снег, например! С этим и зимовать будем. Ну, а мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

13 января в России отмечается профессиональный праздник работников периодической печати, средств массовой информации, журналистов — День российской печати. Он связан с исторической датой — началом издания первой российской печатной газеты. (2) 13 января 1703 года по указу Петра I вышел в свет первый номер русскоязычной газеты «Ведомости». Причем в подготовке издания принимал участие и сам Петр Алексеевич. Он отбирал материал для публикации, проверял качество переводов, правил корректуру.

13 января — канун Васильева дня, когда по церковному календарю чествовали святителя Василия Кесарийского — богослова, жившего в 4 веке в Каппадокии. Именно ему приписывают изобретение иконостаса, а также авторство множества проповедей.

«Литературная газета» — старейшее Российское периодическое издание, общественно-политический еженедельник. Ее первый номер вышел 13 января 1830 года в Петербурге.

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Все успели встретить красавицу-зиму! Она уже пришла и принесла нам уже слегка заснеженные улицы! Так что, одевайтесь потеплее, будьте осторожны на дорогах и запаситесь вкусным чаем и сладким медом – отогреваться и в неге проводить холодные вечера!

С добрым утром, Монреаль! С добрым январским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

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