Что делать, если нет денег на выплату ипотеки?

Пара нашла свой маленький уголок рая, оставив позади город и его ограничения. «Мы влюбились в этот дом. Муниципальная оценка составляла 165 000 долларов, поэтому мы купили его за 275 000 долларов и взяли ипотеку на 250 000 долларов», – объясняет Сюзан.
Но в начале 2024 года работодатель Дениса сообщил ему, что он должен работать в офисе четыре дня в неделю. В течение нескольких месяцев он ездил в центр Монреаля, но в июле прошлого года наконец уволился. «Я был уверен, что смогу найти работу с эквивалентными условиями оплаты труда в регионе, с зарплатой 95 000 долларов в год», – говорит он.
К сожалению, его желание не сбылось, и с тех пор супруги вынуждены полагаться только на зарплату Сюзан. Со временем долг на их кредитных картах вырос до 15 000$.
Еще один неприятный сюрприз: во время ремонта подвала они обнаружили просачивающуюся воду и плесень. Эксперт оценил необходимые работы в 30 000$, а поскольку они купили недвижимость без юридической гарантии, то не могли предъявить продавцу иск за скрытые дефекты.
Их брокер подтвердил, что, учитывая состояние дома и вялый рынок недвижимости в их районе, цена продажи, скорее всего, не превысит 225 000$.
Не зная, что делать, они связались со своим финансовым учреждением, чтобы попросить его выкупить дом. «Но банк отказал. Вы должны знать, что банк никогда не обязан выкупать недвижимость, даже если ее стоимость намного превышает сумму ипотечного кредита», – объясняет Пьер Фортен, президент компании Jean Fortin et Associés. «Фактически банк забирает недвижимость только в том случае, если клиент перестает выплачивать ипотеку и у банка не остается другого выхода», – продолжает он.
Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.
Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.
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