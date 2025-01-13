Что делать, если нет денег на выплату ипотеки?

В 2021 году одна молодая пара, назовём их Сюзан и Денис ,купили симпатичный загородный дом на Севере Монреаля, чтобы иметь возможность работать из дома.

Пара нашла свой маленький уголок рая, оставив позади город и его ограничения. «Мы влюбились в этот дом. Муниципальная оценка составляла 165 000 долларов, поэтому мы купили его за 275 000 долларов и взяли ипотеку на 250 000 долларов», – объясняет Сюзан.

Но в начале 2024 года работодатель Дениса сообщил ему, что он должен работать в офисе четыре дня в неделю. В течение нескольких месяцев он ездил в центр Монреаля, но в июле прошлого года наконец уволился. «Я был уверен, что смогу найти работу с эквивалентными условиями оплаты труда в регионе, с зарплатой 95 000 долларов в год», – говорит он.

К сожалению, его желание не сбылось, и с тех пор супруги вынуждены полагаться только на зарплату Сюзан. Со временем долг на их кредитных картах вырос до 15 000$.

Еще один неприятный сюрприз: во время ремонта подвала они обнаружили просачивающуюся воду и плесень. Эксперт оценил необходимые работы в 30 000$, а поскольку они купили недвижимость без юридической гарантии, то не могли предъявить продавцу иск за скрытые дефекты.

Супруги решили продать свою недвижимость и переехать в менее дорогой дом. Однако из-за стоимости работ и большой суммы, которую еще предстояло выплатить по ипотеке, они не смогли найти покупателя за цену, которая позволила бы им выплатить все долги. Их брокер подтвердил, что, учитывая состояние дома и вялый рынок недвижимости в их районе, цена продажи, скорее всего, не превысит 225 000$. Не зная, что делать, они связались со своим финансовым учреждением, чтобы попросить его выкупить дом. «Но банк отказал. Вы должны знать, что банк никогда не обязан выкупать недвижимость, даже если ее стоимость намного превышает сумму ипотечного кредита», – объясняет Пьер Фортен, президент компании Jean Fortin et Associés. «Фактически банк забирает недвижимость только в том случае, если клиент перестает выплачивать ипотеку и у банка не остается другого выхода», – продолжает он.

Учитывая свою задолженность и тупиковую ситуацию, в которой они оказались, Cюзан и Денис обратились в компанию, которая помогает людям , попавшим в тяжёлую финансовую ситуацию. Эта компания предложила им сделать “предложение по долгам”. В него вошли остатки по кредитным картам и убытки по дому, оцениваемые в 36 000$, что в общей сложности составило 51 000$. Сумма “предложения по долгам” составляет 18 000 долларов и подлежит выплате 60 ежемесячными платежами по 300 долларов. «В рамках “предложения по долгам” пара также передаст имущество кредитору. Благодаря этому соглашению они смогли урегулировать свои долги, передать дом банку и покончить с этим огромным стрессом», – говорит Пьер Фортин.

Чтобы не доводить дело до такого состояния, перед покупкой недвижимости следует проводить инспекцию специалистом и сохранять возможность обращения в суд в случае обнаружения скрытых дефектов. «Пандемия привела к тому, что рынок недвижимости оказался в крайне невыгодном положении для покупателей. Впоследствии условия покупки были скорректированы, но для сделок, которые были совершены в то время, последствия, вероятно, будут ощущаться еще долгое время», – заключает Пьер Фортен.