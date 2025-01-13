Гонка за лидерство в Либеральной партии Квебека официально началась

В понедельник официально стартует гонка за лидерство в Либеральной партии Квебека (PLQ).

Шарль Мильяр, бывший генеральный директор Федерации торговых палат Квебека, уже запланировал утренний пресс-брифинг перед штаб-квартирой партии в Монреале.

Бывший федеральный министр Пабло Родригес также должен провести пресс-конференцию в Монреале в первой половине дня.

Среди других объявленных кандидатов – налоговый юрист Марк Беланже и бывший мэр Монреаля Дени Кодерр.

Пятый кандидат, Фредерик Бошемин (Frédéric Beauchemin), депутат от округа Маргерит-Буржуа, по сообщениям, больше не будет участвовать в выборах.

Ожидается, что в понедельник он объявит о своем выходе из гонки, чтобы поддержать Родригеса.

PLQ остается без официального лидера с 2022 года, когда Доминик Англаде ушел в отставку после неутешительных результатов выборов.

Временно обязанности лидера исполняет депутат от Лафонтена Марк Тангуэй.

Для официального выдвижения кандидаты в лидеры либералов должны собрать 750 подписей членов партии в 70 округах и 12 регионах.

Не менее 350 подписей должны быть получены от «новых членов», то есть тех, кто стал членом партии после 27 мая 2024 года.

Кандидаты должны внести 40 000 долларов, а разрешенные расходы на выборы для каждого кандидата не должны превышать 400 000 долларов.

Ожидается, что новый лидер будет объявлен 14 июня.

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